Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля

Діана Гасюк
glavcom.ua
Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Командири оборони «Азовсталі» разом із Зеленським повертаються з Туреччини додому
фото з відкритих джерел

Командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому

Станом на сьогодні Російська Федерація не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався «прекрасний новий світ», - наголосив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, у «новому світі» Росію й на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно «ставитимуть на відоме їй місце».

Повідомлялося, що з Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.

Пізніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі»

«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».

Читайте також: «Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
Теги: росія пропаганда Михайло Подоляк Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія дуже швидко йде до розвалу
Європа починає готуватися до розпаду Росії?
27 червня, 14:55
Путін може швидко оговтатися і почати полювання на відьом
Найближчим часом ми побачимо нового премʼєра Росії, який стане наступником Путіна
25 червня, 09:18
Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями» (фото)
15 червня, 09:17
Відомий виробник квадрокоптерів ZeroZero хоче відкрити підприємство у Росії
Китайські виробники дронів можуть відкрити заводи в Росії
19 червня, 14:34
Диктатор заявив, що перша частина ядерних зарядів вже прибула на територію Білорусі
Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував
17 червня, 22:06
У ЄС буде створено прототип системи захисту від гіперзвукової зброї
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
26 червня, 08:20
ФСБ полює на Пригожина
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
Головний рабин України помітив, як Ізраїль змінив позицію щодо війни в Україні
3 липня, 09:01
Окупанти сильно пошкодили житловий будинок
Росіяни атакували Суми: загинула одна людина
3 липня, 13:19

Події в Україні

Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Зеленський разом із командирами «Азовсталі» прибули до Львова
Зеленський разом із командирами «Азовсталі» прибули до Львова
Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
29K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
18K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
13K
Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
6789
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю: подробиці
6566
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту