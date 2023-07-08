Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля

Командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому

Станом на сьогодні Російська Федерація не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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«Росія не має жодної суб’єктності на міжнародній арені. Після 24.06.2023 для путінської еліти почався «прекрасний новий світ», - наголосив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, у «новому світі» Росію й на зовнішніх ринках, і всередині країни постійно «ставитимуть на відоме їй місце».

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Повідомлялося, що з Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.

Пізніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі».

«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».