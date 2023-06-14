Фокус війни: що не так з новинами про знищенні танки

Спецназ СБУ реально знищив за тиждень 16 танків ворога, чому є відеопідтвердження

Від фокуса, який ЗМІ наводить на війну, часто залежить її сприйняття людьми в тилу. Сконцентруватись можна на одній деталі, не побачивши загальну картину. Сьогодні, під час українського наступу, свій фокус намагаються навести і російські ЗМІ.

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В рф вже декілька днів носяться з одним підбитим чи то дерев’яним муляжем, чи то справжнім танком «Леопард». Натомість спецназ СБУ реально знищив за тиждень 16 танків ворога, чому є відеопідтвердження.

Мова йде Центр спецоперацій «А» (відомий як «Альфа»). Лише за тиждень ЦСО «А» знищив 16 танків, 5 «САУ», 14 ББМ та 16 вантажівок, 3 системи спостереження «Муром», ТОС «Солнцепьок», ЗРК «ТОР» та «БУК», РЛС «Зоопарк». І це не повний перелік. Взагалі, треба відмітити, що сьогодні СБУ – одна із головних структур Сил оборони. І мова не тільки про затримання російських агентів і навідників, але і про реальні бойові дії.

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СБУ сьогодні у найгарячіших точках війни. З лютого 22 року в Службі 6 Героїв України (4 з них посмертно) та понад 500 орденів «За мужність» та «Богдана Хмельницького». Як сказав голова СБУ Василь Малюк, більшість із них вручили на основі таємних указів Президента. Тобто за унікальні спецоперації, деталі яких ми дізнаємось лише після Перемоги

«Альфу», головну бойову сила Служби, восени очолив Євген Хмара, який успішно проявив себе під час війни. Підрозділ значно посилив свою роботу, ще більше роблячи СБУ схожою на «український Моссад».

Маю з хлопцями контакт: вони беруть активну участь у контрнаступі і мають солідні результати, про які ми ще побачимо фото і відеозвіти.

Днями в «Альфу» оголосили додатковий набір – доєднатися до команди можуть як професійні військові, так і цивільні. Потрібні не тільки фахові спецпризначенці, але й оператори дронів, інженери і так далі. Набір нових людей, в тому числі залучення цивільних, свідчить про готовність модернізуватись.

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Думаю, це саме та реформа СБУ, яка необхідна у військових умовах: зміни, в яких використовується вже напрацьований досвід. Адже рівень фахової підготовки наставників найвищий, навіть за світовими стандартами, бо ЦСО «А» – справжня еліта спецназу.

Міністра оборони рф Шойгу в «зет-каналах» прийнято називати «фанерний маршал». Натякаючи на постійні дуті звіти про успіхи в Україні. Знищення фанерних «Леопардів» цілком підходить для такого звання.

Тому читаючи російські пабліки, навіть з метою дізнатись, що там у ворога, важливо правильно наводити «фокус війни» і намагатись бачити всю картину в цілому.