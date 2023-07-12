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Звільнення «азовців»: Банкова розкрила мотиви Ердогана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення «азовців»: Банкова розкрила мотиви Ердогана
Михайло Подоляк: «Ердоган своїм рішенням щодо «азовців» просто продемонстрував, що він суб'єктний, на відміну від Путіна»
фото: Офіс президента

Подоляк вважає, що для Ердогана Путін вже не суперник

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган насамперед керується інтересами власної країни. Звільнення Стамбулом полонених Росією командирів «Азова» було приниженням «суб'єктності» Москви і особисто Путіна. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що для Ердогана Путін вже не суперник. «Вони не рівня. Тому, мені здається, що Ердоган своїм рішенням щодо «азовців» просто продемонстрував, що він суб'єктний, на відміну від Путіна. Для нього існують тільки інтереси Туреччини, а не інтереси вмираючої країни під назвою «Росія». Туреччина показує, що суб'єкта «Росія» не існує. Тобто, це суб'єкт, що йде, його не вигідно підтримувати», – вважає Подоляк.

У цьому контексті радник Банкової згадав Китай. «У Китаї те ж саме. Ми бачимо зниження градуса заяв, практично байдуже ставлення до того, що робить і говорить РФ», – зазначив він.

Подоляк вважає Ердогана бездоганним у тому, щоб підкреслити нікчемність Путіна. «Але це йому було потрібно не для того, щоб принизити Путіна (він його не розглядає як політичний суб'єкт), це було потрібно, щоб підкреслити суб'єктність самого Ердогана», - зазначив Подоляк.

«Ердоган показав, що є Туреччина, яка сьогодні виглядає інакше, що є Туреччина, яка претендує на конкретні ролі (вона ці ролі вже забрала), є Туреччина, у якої є свій інтерес в Чорноморському регіоні. Ердоган хоче показати, що в акваторії Чорного моря Росія не буде домінувати – ні зараз, ні в майбутньому», – сказав представник Офісу президента.

Нагадаємо, командири оборони «Азовсталі» 8 липня повернулися з Туреччини додому. Їх після офіційного візиту до Анкари забрав на борт свого літака презиент України Володимир Зеленський. 

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Теги: Туреччина росія пропаганда путін Володимир Зеленський президент радник звільнення Михайло Подоляк Азов

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