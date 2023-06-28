Пропагандисти РФ радіють атаці на Краматорськ, де загинули діти

Державна російська пропаганда підтримує масове вбивство українців

Кількість загиблих внаслідок удару російської армії по кафе Краматорська зросла до восьми. Серед них троє дітей. Проте державна російська пропаганда продовжує радіти та підтримувати масове вбивство. Про це йдеться в дописі російської пропагандистки Юлії Вітязєвої.

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Російська пропагандистка Юлія Вітязєва фото з відкритих джереле

Пропагандисти РФ радіють смертям українців фото: скріншот з Telegram-каналу Вітязєвої

Співробітниця федерального телеканалу Росії та проросійська блогерка родом з Одеси, яка переїхала до РФ, пише, що на фото з кафе видно двох військових, отже, кафе потрібно було бомбардувати та що «прилетіло туди, куди треба».

Проте в кафе були ще цивільні люди. Пропагандисти РФ відкрито радіють загибелі дітей та схвалюють такі удари, пишучи, що «добре, щоб туди прилетіло ще раз».

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Учора, 27 червня, російські окупанти завдали два ракетні удари по Краматорську на Донеччині. Сьогодні зранку стало відомо, що внаслідок цієї трагедії загинули вже восьмеро людей, серед яких троє – діти. Ще 56 осіб – травмовані.

Також стало відомо, що серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.