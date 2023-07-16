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«Українські військові перепродають автомобілі». Огляд російської дезінформації

Орест Сливенко
glavcom.ua
«Українські військові перепродають автомобілі». Огляд російської дезінформації
«Єнс Столтенберг розгулює вулицями голяка»... російська пропаганда, схоже, вичерпує ідеї
зображення: Детектор медіа

США захищають свою зброю, а не Україну, вагітні жінки на фронті та ЛГБТплюс-пастка від Заходу. Фейки та маніпуляції агітпропу в кінці червня

Із 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України.

Із 3 червня по 9 липня 2023 року аналітикині та аналітики «Детектора медіа» зафіксували понад 30 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти переконували, що український контрнаступ – суцільна «клоунада», і розказували, як західні еліти затягують Україну в ЛГБТплюс-пастку. 

«США хочуть захистити в Україні свою зброю» 

На початку тижня аналітикині й аналітики описали меседж про посадовців США, які прагнуть надати Україні систему «Залізний купол», аби нібито захистити свою зброю. Автори посилалися на матеріал міжнародного телевізійного каналу новин PressTV.

Однак у матеріалі такої інформації немає. Власне, у США розглядали передачу «Залізного купола», щоби посилити протиповітряну оборону України. Пояснили це тим, що система Patriot може збивати балістичні та крилаті ракети, літаки, але є менш ефективною в перехопленні малих дронів, які літають низько. «Залізний купол» може справлятися з такими дронами. І в матеріалі про це якраз ішлося. 

Використовуючи риторику про «захист зброї», пропагандисти прагнуть натякнути на низьку боєздатність української армії. Та показати, що для США захист зброї буцімто більш цінний, ніж захист українців.

«Українські військові перепродають автомобілі»

Також в анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, мовляв, 92-га бригада ЗСУ перепродає автомобілі швидкої допомоги, на які раніше збирала гроші в українців. До публікацій додають інформацію про збір для бригади (та його результати) і порівнюють машини з оголошеннями на сайті OLX. 

Утім, автомобілі, які є в постах зі збором та які продають на OLX, – різні. Вони відрізняються за маркою та зовнішнім виглядом. Та й на сайті OLX автівки мають цивільні українські та європейські номери. Тоді як транспорт, який стоїть на обліку військової частини, має військові номери чорного кольору. Це можна побачити в публікаціях про збір коштів для 92-ї бригади.

Тобто пропагандисти не навели жодних вагомих доказів того, що українські війська перепродають автомобілі, на які раніше збирали кошти. Автори використали випадкові оголошення з платформи OLX.

«Нема Зеленського – то й війни теж»

Упродовж тижня ми фіксували фейк, нібито у Нью-Йорку розмістили рекламний банер із написом: «Немає Зеленського – немає війни». До повідомлень автори додавали нібито відеодоказ.

Насправді відео змонтоване. За основу взяли кадри з вулиці П’ята авеню, відзняті ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але відповідного банера немає й тепер: на свіжих панорамах вулиці в гугл-мапах та відеознімках вулиці. Відсутність банера також підтвердили в Міністерстві закордонних справ України та Генеральному консульстві України в Нью-Йорку.

Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються дискредитувати президента України та створити хибне враження, що за кордоном більше не хочуть підтримувати Україну. Також вони перекладають провину за повномасштабну війну на Україну.  

«Контрнаступ перетворився на шоу, – Залужний»

Російські медіа та анонімні телеграм-канали, які транслюють прокремлівську риторику, поширили маніпуляцію, буцімто Валерій Залужний заявив, що Захід перетворює контрнаступ на «шоу». У публікаціях посилаються на інтерв’ю Залужного для видання The Washington Post. 

Насправді в інтерв’ю Залужний пояснював, що не потрібно сприймати контрнаступ як шоу. Він зазначив, що люди можуть битися об заклад й загадувати наперед переможця, Однак щодня кожен метр землі «дається великими втратами та кров’ю». А коментуючи просування українського контрнаступу, він наголосив, що, попри відсутність у Сил оборони низки необхідних типів озброєння, українська армія щодня просувається вперед, навіть якщо це всього лише 500 метрів. Тому його «дратують» заяви про те, що український контрнаступ просувається «повільніше, ніж очікувалось».

«Голий Єнс Столтенберг»

Посеред тижня нам вдалося зафіксувати маніпуляцію, в якій стверджували, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ходив оголеним вулицями Лондона. До публікацій додавали фото й посилалися на видання Daily Mail. 

Видання Daily Mail справді опублікувало фото оголеного чоловіка в Лондоні та вказало, що його зробили 27 червня. Проте ніде немає згадок, що це Єнс Столтенберг, як це пишуть пропагандисти у своїх повідомленнях. На самій світлині також помітно, що це не він. Ба більше, 27 червня Генеральний секретар НАТО перебував на конференції в Гаазі.

«Вагітні жінки йдуть на фронт»

Пропагандистські медіа та анонімні телеграм-канали, які транслюють прокремлівську риторику, поширили маніпуляцію, нібито в Україні мобілізують вагітних жінок і для цього пошили спеціальну форму. Як доказ наводили скриншот із сайта УНІАН, де йдеться про нову форму для військовослужбовиць.

Мобілізація жінок в Україні лише добровільна. І створювати форму для військовослужбовиць, зокрема й вагітних, волонтери почали на запит самих жінок у війську. 

У такий спосіб агітпроп намагається дискредитувати владу й залякати українське суспільство. Мовляв, росіяни перемагають на полі бою, тож почали мобілізувати вагітних жінок. 

«Західна пастка»

Наприкінці тижня ми проаналізували меседж російської пропаганди, ніби Захід затягує Україну в «ЛГБТплюс-пастку». У повідомленнях телеграм-анонімів ішлося, мовляв, в українській армії не служать представники ЛГБТплюс-спільноти, адже українське керівництво просто вдає, що підтримує «західні цінності». Автори дописували, що Захід намагається затягнути Україну в «ЛГБТплюс-пастку», з якої Україна не вибереться. 

Така теза безпідставна. В українській армії служать представники ЛГБТплюс-спільноти. До того ж у 2018 році в Україні створили об’єднання «Українські ЛГБТ-військові за рівні права». Засновником цієї організації є тодішній доброволець батальйону «Донбас», а нині боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Віктор Пилипенко, який першим зробив камінгаут як ветеран – учасник бойових дій. В організації пояснюють, що наразі вона налічує 300 ЛГБТплюс-військових, серед яких – 20 пар, і це лише ті, хто має активну соціальну позицію. Жодної «ЛГБТ-пастки», звісно, теж не існує. 

Орест Сливенко

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Теги: росія пропаганда інформаційна війна

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