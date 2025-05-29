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Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Білий дім відреагував на рішення суду заблокувати введені Трампом тарифи
Американський суд постановив заблокувати введені Трампом тарифи
фото: reuters

Речник Білого дому: Невиборні судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію в країні

Речник Білого дому Куш Десаї, реагуючи на блокування судом тарифів президента США Дональда Трампа, заявив, що «необрані судді не мають вирішувати, як належним чином вирішити національну надзвичайну ситуацію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Невзаємне ставлення іноземних держав до Сполучених Штатів підживлювало історичний і постійний торговельний дефіцит Америки. Цей дефіцит створив надзвичайну ситуацію, яка зруйнувала американські громади, залишила наших робітників без роботи і послабила нашу оборонну промисловість - факти, які суд не заперечував», – йдеться у заяві.

Речник додав: «Невиборні судді не повинні вирішувати, як належним чином реагувати на надзвичайну ситуацію в країні. Президент Трамп пообіцяв поставити Америку на перше місце, і адміністрація зобов'язується використовувати всі важелі виконавчої влади для подолання цієї кризи і відновлення американської величі».

Нагадаємо, що Федеральний суд США з питань міжнародної торгівлі постановив заблокувати набуття чинності глобальних імпортних мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, заявивши, що глава держави перевищив свої повноваження.

У рішенні колегії з трьох суддів зазначено, що Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року, на який посилався Трамп для обґрунтування введення тарифів, не надає президенту права запроваджувати мита майже на весь світ.

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Теги: суд тарифи Дональд Трамп

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