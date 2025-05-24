Наслідки атаки РФ на Київщину: постраждали люди, виникла пожежа (фото, відео)

У місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні

Унаслідок нічної ворожої атаки у місті Березань постраждало двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Також сьогодні вночі у місті Березань рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, що виникла внаслідок падіння уламків БПЛА.

За даними ДСНС, на місці було виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Сирени повітряної тривоги розірвали небо над Києвом близько 22:00. Згодом кияни почули потужні вибухи. Ворог атакував область та столицю ударними БпЛА. Близько 00:30 російські війська запустили балістичні ракети по Києву.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста.

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Ввечері 23 травня російські війська здійснили чергову атаку дронів на столицю та Київщину. Внаслідок ворожого обстрілу поранено чоловіка та жінку. Вони отримали осколкові поранення стегна. Постраждалі госпіталізовані до місцевої лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога