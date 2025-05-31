Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»

«Ми досягнемо, як мінімум, того, що Росія буде остерігатись на нас нападати»

Я вірю, що Україна повинна сама вирішувати, який їй потрібнен мир, після того, як вона, як мінімум, призведе до повністю патової ситуації на лінії фронту. Про це сказав командир Третього армійського корпусу в інтерв'ю для проєкту «Віддушівдушу», інформує «Главком».

Він пояснив, що йдеться про абсолютну зупинку російських військ, тоді стане очевидно, що спроби продовжувати наступальні дії будуть мати неспівставні втрати.

«Як це зробити? Підвищувати ефективність інструменту Збройних сил України. У нас інструмент неефективний, якщо відверто говорити. Його достатно для того щоб стримувати росіян, але він може бути ефективніший. Є багато підрозділів, які показують вищий рівень, ніж загальний. Якщо можуть вони, то можуть всі інші», – сказав Білецький.

Засновник Азова Білецький каже, що якщо Україна зупинить ворога, то період паузи може бути прийнятним для вирішення стратегічних питань.

«Ми зможемо тоді зайнятись внутрішньою мобілізацією, реорганізацією країни, створивши значно ефективніший інтрумент. Ми досягнемо, як мінімум, того, що Росія буде остерігатись на нас нападати, і коли, у влучний час, а він завжди приходить в історії, і Росії одночасно будуть періоди смути і проблем, тоді ми зможемо відбірати назад своє», – наголосив він.

Раніше Білецький казав, що сьогодні Україна та її громадяни борються за виживання. Є тисяча способів, як зробити свій вклад в цю війну.

«Наразі стоїть питання не Донецької області, не геополітичних розкладів, не особистих амбіцій якихось політиків і так далі. Стоїть питання про виживання всієї країни», – констатував він.

Якщо ми втратимо нашу державу, наголошує Білецький, будь-де ми будемо гостями.