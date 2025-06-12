Зеленський пояснив, як схилити Росію до миру

Зеленський: Росію не можна схилити до миру вмовляннями

Президент України Володимир Зеленський звернувся із закликом до партнерів підтримати серйозне посилення санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Нам слід бути реалістами щодо тих, хто приніс війну у Європу. Росію не можна схилити до миру вмовляннями. Але є форми тиску, здатні зашкодити тим, хто за цим стоїть. Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти Росії. Нашою метою має бути значне скорочення нафтових доходів і фінансових можливостей Росії. Якщо російська нафта продаватиметься не дорожче $30 за барель, то Москва раптом зазвучить миролюбно», – пояснив Зеленський.

Президент додав, що потрібно перекрити всі лазівки, які дають змогу фінансувати російський федеральний бюджет.

«Політична ізоляція – це коли всі чітко дотримуються правил. А правила – що не тільки Європа, але й Глобальний Південь: Китай, Бразилія, Індія тощо – не займаються з Росією економічними відносинами, не балансують між нами і Росією, а змушують Росію припинити вогонь. Принаймні зробити перший крок щодо закінчення війни. І це важливі речі. Я не бачу поки що такого тиску від цих країн, залучення їх до мирного процесу і тиску з їхнього боку на Росію», – додав очільник України.

До слова, здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту та обходити фінансові бар’єри. Потрібно максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку та переробки нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.