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    Стефанішина про російську агресію: Для Путіна війна – це спосіб підняти рейтинги

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    Стефанішина: Для Путіна війна &ndash; це передвиборча технологія - Стефанішина про російську агресію: Для Путіна війна – це спосіб підняти рейтинги
    Стефанішина: Для Путіна війна – це передвиборча технологія
    Фото: glavcom.ua

    Путін намагається відволікти громадян Росії від проблем всередині країни

    Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ескалацією на Донбасі піднімає своє рейтинги перед виборами в Держдуму. Про це в етері телеканалу ICTV розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

    «Для Путіна війна – це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори до Держдуми. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна – це визнана стратегія виборів», – зазначила вона.

    На її думку, Путін намагається відволікти громадян Росії від проблем всередині країни.

    Стефанішина також зазначила, що Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо держава-агресорка загострюватиме ситуацію.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

    Нагадаємо, 13 квітня НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО.

    Голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: війна Путін Україна Ольга Стефанішина
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