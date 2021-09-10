Впливова німецька газета нагадала Китаю, хто вкрав у нього Далекий Схід

Райони Далекого Сходу, що раніше належали Китаю, було приєднано до Росії у XIX столітті

Росію звинуватили у привласненні чужих територій

Росія у XIX столітті незаконно відібрала у Китаю території на Далекому Сході. Таку думку висловив журналіст Петер Діттмар у статті, опублікованій німецьким виданням Die Welt.

Автор нагадав, яким чином деякі частини нинішнього Далекого Сходу Росії опинилися під контролем Російської імперії. Він також пригадав факти жорстокого поводження з місцевим населенням цих територій з боку росіян під час колонізації.

Діттмара обурив той факт, що на сьогодні в РФ стоять пам'ятники тодішньому генерал-губернатору Миколі Муравйову-Амурському, за якого до Російської імперії було приєднано території Далекого Сходу. З 1847 до 1861 року граф служив генерал-губернатором Східного Сибіру. Імператор Микола I в січні 1854 року надав йому право проводити переговори з китайським урядом щодо розмежування східних кордонів Російської імперії, а у 1858 році граф домігся укладення Айгунського трактату, що встановлював кордон між державами по річці Амур. Генерал-губернатор за цей договір отримав титул графа Амурського.

Більшовики, що прийшли до влади в Росії після розпаду Російської імперії, також не стали повертати Китаю втрачені землі, хоча спочатку давали такі обіцянки. Замість цього радянська влада продовжила здійснювати насильницьке приєднання чужих територій.

Нагадаємо, на зустріч G7 щодо Афганістану запросять Росію і Китай.

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