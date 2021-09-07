Аварія з Трухіним: як «Слуги народу» покривають свого друга

Трухін – заступник голови бюджетного комітету. Він знайде аргументи, щоб ніхто не кричав

Мовою оригіналу

14 дней назад Слуга народа Александр Трухин совершил ДТП, а видеозапись камер наблюдения на бориспольской трассе, которая показывает кто именно сидел за рулем машины, до сих пор не опубликована.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что не знает до сих пор, кто же был рулем машины. То есть этот как, Государственное бюро расследований спустя 14 дней не выяснило кто был за рулем, то есть то, с чего вообще начинается само дело? Так а что же делают следователи 14 дней? Кто же подозреваемый по делу? Кто был является виновником ДТП и нанес телесные повреждения, то есть совершил уголовное преступление?

Трухин свободно передвигается, работает, как ни в чем ни бывало, ему ничего не предъявили, никаких домашних арестов, никаких проблем. Представьте себе, может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его «Слуге»?

Слуги народа отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну, побухал, ну 6 человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал.

Слуги народа покрывают отвратительное преступление, и прекрасно это понимают, но они уже привыкли лгать. Привыкли, что общество слабо организовано и не может их привлечь к ответу, поэтому просто молчат. Государство не работает, закон не работает. Общество и оппозиция не могут заставить власти отвечать за свои поступки. «Все животные равны, но некоторые – равнее». Вот так благие пожелания превращаются в «Скотный двор».

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.