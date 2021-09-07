«Слуги» викликали главу МЗС до Ради

Нардепи хочуть заслухати Кулебу під час години запитань до уряду

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді планується заслухати міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Відповідну пропозицію винесла партія «Слуга народу». Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

«Запрошуємо на годину запитань до уряду, за пропозицією «Слуги народу», Кулебу Дмитра Івановича», – сказав Разумков.

Як відомо, сьогодні стартує шоста сесія Верховної Ради дев'ятого скликання, яка триватиме до 21 січня 2022 року.

Зазначимо, що напередодні Дмитро Кулеба в ефірі ICTV заявив, що Україні потрібна своя, а не американська система протиракетної оборони. За словами Кулеби, протиповітряна і протиракетна оборона – це «ключові дірки» в Україні, над якими влада «предметно працює».

Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Раніше Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона повністю готова до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку, проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.