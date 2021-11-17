Азербайджан із Туреччиною показали безпорадність Путіна на Кавказі

Азербайджан змушує керівництво Вірменії до виконання умов капітуляції у Другій Карабахській війні

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В Армении началась война – бои начались в пограничном с Карабахом районе, судя по картам и привязке видео – азербайджанские войска продвинулись на глубину до 6 километров на армянскую территорию. Азербайджанцы взяли под контроль очень важную трассу Ереван-Горис. Минобороны Армении признало потерю двух опорных пунктов в результате азербайджанской атаки, а также потерю 12 пленных – в том числе 5 военнослужащих срочной службы. Также армяне показали кадры ракетного удара по азербайджанской боевой техникеи заявили, что идут бои с применением тяжелого вооружения с обеих сторон. Азербайджанцы показали на видео армянских пленных, и не отрицают успех своего наступления. Обе стороны понесли потери в людях.

Мощная группировка российских войск в Армении на 102-й военной базе не смеет вступить в бой с азербайджанцами, несмотря на обязательства защищать Армению согласно договору о коллективной безопасности. Азербайджан и Турция показывают полную беспомощность и неэффективность Россия, которая 30 лет с начала 90-х раздувала вражду между армянами и азербайджанцами, чтобы усиливать свое влияние в обеих странах. Россия – это главная причина, почему сейчас на Кавказе льется кровь.

В чем причина начала боевых действий?

Азербайджан принуждает руководство Армении к выполнению условий капитуляции во Второй Карабахской войне. Ключевое требование Баку, которое не выполняет Ереван – создание коридора в автономную азербайджанскую область Нахчывань по территории Армении. Давление Азербайджан оказывает вот такими локальными операциями. У Армении нет достаточного числа подготовленных и вооруженных военнослужащих и нет техники для разведки и прикрытия всей линии государственной границы, которая проходит в горах со сложным рельефом.

В результате азербайджанцы находят незащищенные участки, просачиваются на господствующие высоты и закрепляются. Граница не демаркирована на местности, и факт нарушения границы азербайджанцы отрицают. Выбить их оттуда можно только силой оружия либо надо проводить переговоры. А переговоры начинаются с выдвижения условий по коридору.

Почему это важно для Украины?

И первая и вторая Карабахские войны были спровоцированы Россией. С 90-х годов Россия взяла Армению под свой полный контроль, почти полностью вооружает за свой счет под видом кредитов, Россия разместила крупную группирвоку войск на 102-й военной базе. Армения включена в состав ОДКБ – Организацию договора о коллективной безопасности, созданной РФ, ПВО Армении включено в состав ПВО ОДКБ. Пока льется кровь, Россия сохраняет подавляющее влияние и в Армении и большое влияние – в Азербайджане. Поэтому ОДКБ не работает, Россия не защищает Армению, несмотря на всю пропаганду и все заявления. Путин не хочет нести ответственность, Россия хочет, чтобы армяне и азербайджанцы убивали друг друга, и Москва продолжала выступать посредником.

Эффективной стратегии для доминирования и победы в этих войнах у России нет. Турция и Азербайджан эффективно переигрывает Путина, причем «гибридная война» в их исполнении сочетает куда больше инструментов влияния, чем российская.

А это значит, что Украина также может выстроить свою стратегию победы, выстроить свои отношения с союзниками – с США, странами НАТО, Турцией, провести военную реформу, экономическую реформу, укрепить государство, и тогда в благоприятный момент мы сможем вышвырнуть российских оккупантов из Донбасса и Крыма. И если мы проведем всесторонню подготовку Россия не посмеет вмешаться официально.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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