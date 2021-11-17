Україна пропонує змінити статут ООН

Від моменту підписання у 1945 році Статут ООН змінювався п’ять разів, але востаннє – 48 років тому

Статут Організації Об'єднаних Націй у нинішній редакції не відображає сьогоднішній світ ані де-факто, ані де-юре. Із моменту підписання у 1945 році статут ООН змінювався п'ять разів, востаннє – у 1973 році. Про це з трибуни Генасамблеї заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє «Укрінформ».

Дипломат здивований, що процес внесення поправок зупинився 48 років тому, «незважаючи на те, що світ XXI століття не можна порівняти зі світом 1973 року».

«Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні утворення, як Радянський Союз, пішли в минуле. Вони зникли з карти світу, але все ще присутні в статуті ООН», – заявив український дипломат.

Секретаріат ООН, розуміючи це, використовує у своїх матеріалах формулювання, відсутні в нинішньому тексті статуту, «оскільки держави-члени не домовилися про зміни».

У статті 23 статуту ООН зазначено, що постійними членами Радбезу є Китай, Франція, Радянський Союз, Велика Британія і США; Росії в цьому переліку немає.

За словами Кислиці, реформа Радбезу ООН повинна передбачати відмову від права вето постійного члена з вирішення конфліктів, в яких він є стороною.

«Делегація України рішуче підтримує всі ініціативи, спрямовані на обмеження використання права вето», – сказав Кислиця.

За його словами, такі обмеження повинні стосуватися розгляду в Радбезі випадків геноциду, злочинів проти людяності і військових злочинів, а також конфліктів і ситуацій, до яких залучений постійний член, оскільки він не може голосувати неупереджено через конфлікт інтересів.

Тим часом Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю. Як відомо, 8 листопада на польсько-білоруському кордоні загострилася ситуація через навалу мігрантів, яких до європейських кордонів зігнали диктатори Путін та Лукашенко.

Водночас останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону на Донбасі, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

У Євросоюзі напередодні заявили, що не допоможуть Україні воєнним шляхом у разі нападу Росії.