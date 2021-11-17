Який вигляд має політична система Росії в уявленні путінського режиму

Що у Леонтьєва на язиці, те у Путіна на думці

«Барани без пастуха і бажано собаки не пасуться»

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Известный путинский пропагандист и сеченский пиарщик Михаил Леонтьев четко описал политическую систему России в представлении путинских властей. Во главе ее диктатор-пастух и силовики-собаки, которые пасут стадо жителей-баранов. Бараны – тупы и трусливы.

Управлять ими можно только страхом и насилием, избивая и сажая. Бараны не способны самостоятельно принимать решения даже в собственных интересах. И черт бы с ними, но пастуху и собакам нужны мясо и шерсть, а значит они ответственны за баранье поголовье.

Так думает вся путинская верхушка, именно по этой схеме она правит Россией.

«Бараны без пастуха и желательно собаки не пасутся. У нас есть государственная власть, законно избранная и легитимная, она обязана обеспечить, грубо говоря, здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания. Потому что она отвечает за поголовье...

Вы можете там десять статей уголовного кодекса этим людям присобачить. Трех-четырех поймать, а остальные просто обкакаются на месте. Дать им там лет по 90...

Нужно было просто ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил, уколол – и все. Ну, баран же». (М Леонтьев)

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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