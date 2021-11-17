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    Думки вголос

    Який вигляд має політична система Росії в уявленні путінського режиму

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Що у Леонтьєва на язиці, те у Путіна на думці - Який вигляд має політична система Росії в уявленні путінського режиму
    Що у Леонтьєва на язиці, те у Путіна на думці

    «Барани без пастуха і бажано собаки не пасуться»

    Мовою оригіналу

    Известный путинский пропагандист и сеченский пиарщик Михаил Леонтьев четко описал политическую систему России в представлении путинских властей. Во главе ее диктатор-пастух и силовики-собаки, которые пасут стадо жителей-баранов. Бараны – тупы и трусливы.

    Управлять ими можно только страхом и насилием, избивая и сажая. Бараны не способны самостоятельно принимать решения даже в собственных интересах. И черт бы с ними, но пастуху и собакам нужны мясо и шерсть, а значит они ответственны за баранье поголовье.

    Так думает вся путинская верхушка, именно по этой схеме она правит Россией.

    «Бараны без пастуха и желательно собаки не пасутся. У нас есть государственная власть, законно избранная и легитимная, она обязана обеспечить, грубо говоря, здоровье баранов вне зависимости от их воли и сознания. Потому что она отвечает за поголовье...

    Вы можете там десять статей уголовного кодекса этим людям присобачить. Трех-четырех поймать, а остальные просто обкакаются на месте. Дать им там лет по 90...

    Нужно было просто ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил, уколол – и все. Ну, баран же». (М Леонтьев)

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Який вигляд має політична система Росії в уявленні путінського режиму