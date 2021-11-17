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    Зеленський обговорив з Ердоганом оборонну співпрацю

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    Зеленський і Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні - Зеленський обговорив з Ердоганом оборонну співпрацю
    Зеленський і Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні
    фото: Офіс президента

    Розмова президентів відбулась на тлі загострення ситуації на українських кордонах

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, інформує сайт глави української держави.

    «Окрему увагу президент України приділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія. Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря. Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері.

    Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії», – ідеться в повідомленні.

    Зеленський та Ердоган домовилися провести 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві.

    Напередодні Зеленський обговорив з міністром оборони Британії військове партнерство.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина планує взяти під контроль 50% Чорного моря.

    Як відомо, останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

    За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

    Лише нещодавно РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

    Водночас у Євросоюзі заявили, що не допоможуть Україні воєнним шляхом у разі нападу Росії.

    Тим часом генерал РФ розповів, як російська армія розпочне наступ на Україну.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський Україна президент нацбезпека ВМС
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    Зеленський обговорив з Ердоганом оборонну співпрацю