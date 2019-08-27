Бойовики продовжують здійснювати більшу кількість обстрілів, ніж українські військові

Звіт ОБСЄ демонструє очевидні тенденції

Мовою оригіналу

Сравнительные данные по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе согласно официальным рапортам наблюдательной миссии ОБСЕ.

Понятное дело, это не полная информация о ходе боевых действий, миссия ОБСЕ фиксирует далеко не все, и контролирует далеко не все, но тенденция очевидная.

Следует отметить, что применение тяжелого вооружения после начала очередного перемирия значительно сократилась - гораздо реже применяются минометы, гаубицы, управляемые ракеты.

Однако противник по-прежнему производит бОльшее число обстрелов - и это притом, что украинские войска по численности превосходят противника в 2-2,5 раза, то есть именно наши должны были бы чаще вести огонь. В Станице Луганской украинские войска провели разминирование зоны, примыкающей к пункту пропуска на взорванном мосту в одностороннем порядке. Россияне разминирование своего участка на своей стороне моста не проводят вообще.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»