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    Думки вголос

    Бойовики продовжують здійснювати більшу кількість обстрілів, ніж українські військові

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Бойовики продовжують здійснювати більшу кількість обстрілів, ніж українські військові

    Звіт ОБСЄ демонструє очевидні тенденції

    Мовою оригіналу

    Сравнительные данные по обстрелам украинских и российских позиций на Донбассе согласно официальным рапортам наблюдательной миссии ОБСЕ.

    Понятное дело, это не полная информация о ходе боевых действий, миссия ОБСЕ фиксирует далеко не все, и контролирует далеко не все, но тенденция очевидная.

    Следует отметить, что применение тяжелого вооружения после начала очередного перемирия значительно сократилась - гораздо реже применяются минометы, гаубицы, управляемые ракеты.

    Однако противник по-прежнему производит бОльшее число обстрелов - и это притом, что украинские войска по численности превосходят противника в 2-2,5 раза, то есть именно наши должны были бы чаще вести огонь.

    В Станице Луганской украинские войска провели разминирование зоны, примыкающей к пункту пропуска на взорванном мосту в одностороннем порядке.

    Россияне разминирование своего участка на своей стороне моста не проводят вообще.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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