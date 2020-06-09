Чи є критика президента злочином проти держави?

Єдина ланка влади, яке не підкоряється «слугам народу» - глави місцевого самоврядування, прирівняні Зеленським до «сепаратистів»

Мовою оригіналу

Зеленский считает выступления мэров против президента «сепаратизмом» и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев

От власти не ждешь интеллектуальных решений, но борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского, цитирую:

«Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією...

За словами Зеленського, він би забрав всі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень.

– Але це буде війна, – передбачає він».

Единственное звено власти, которое не подчиняется «слугам народа» - главы местного самоуправления, приравнены к «сепаратистам».

А с каких это пор критика президента является преступлением против государства?

Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.

Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.

Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не стали взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность. Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?

И критика мэров связана прежде всего с полной импотенцией президентской власти на местах.

Деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович - и к чему это привело? К тотальной коррупции и развалу.

А сейчас у президента разве малые ресурсы? План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы проваливают, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС.

На мой взгляд «сепаратизм», это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.

Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?