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    Думки вголос

    Чи є критика президента злочином проти держави?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Чи є критика президента злочином проти держави?

    Єдина ланка влади, яке не підкоряється «слугам народу» - глави місцевого самоврядування, прирівняні Зеленським до «сепаратистів»

    Мовою оригіналу

    Зеленский считает выступления мэров против президента «сепаратизмом» и мечтает забрать деньги местных бюджетов в Киев

    От власти не ждешь интеллектуальных решений, но борьба с местным самоуправлением - это все-таки одна из самых неожиданных нелепостей, которых можно было ожидать от президента Зеленского, цитирую:

    «Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією...

    За словами Зеленського, він би забрав всі дороги з місцевих бюджетів на державний рівень.

    – Але це буде війна, – передбачає він».

    Единственное звено власти, которое не подчиняется «слугам народа» - главы местного самоуправления, приравнены к «сепаратистам».

    А с каких это пор критика президента является преступлением против государства?

    Во время коронакризиса только местная власть показала быстрые действия по борьбе с эпидемией, только местные бюджеты выделили средства для немедленных закупок. Напомню, что сам Зеленский провел совещание по коронавирусу 31 января, но так и не организовал вовремя закупку масок и других необходимых средств, и из Украины вывезли почти 1000 тонн медицинских принадлежностей, и в стране возник острый дефицит.

    Первые средства для помощи медицине в борьбе с коронавирусом государство перечислило в апреле, когда местное самоуправление уже действовало и помогало больницам.

    Именно местное самоуправление организовало карантинный режим на основе решений правительства. Президентские облгосадминистрации в виду полной недееспособности не стали взяли на себя организацию карантина, и просто самоустранились от принятия решений, перебросив на местные власти всю ответственность. Вспомните, чем вообще отличились главы ОГА, что они сделали?

    И критика мэров связана прежде всего с полной импотенцией президентской власти на местах.

    Деньги у местного самоуправления в свое время полностью забирал Янукович - и к чему это привело? К тотальной коррупции и развалу.

    А сейчас у президента разве малые ресурсы? План доходов на таможне сократили на 10 миллиардов, и все равно сборы проваливают, а план сбора налогов в стране выполнен только потому, что перестали возмещать НДС.

    На мой взгляд «сепаратизм», это не критика президента мэрами, это попытки подыграть Путину в вопросе Донбасса, это попытки создать Консультативный совет, это поставки угля и электроэнергии из РФ, это медиа-холдинг Медведчука, который расширяет российскую информационную повестку при полном потакании власти.

    Может быть президент прекратит поощрять реальный сепаратизм и начнет наводить порядок в сферах, которые ему подчинены и за которые он несет ответственность?

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    сепаратизм мер Володимир Зеленський президент
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