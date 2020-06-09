Шоу триває. Зеленський розказав, як збирався заразити себе коронавірусом



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Володимир Зеленський розповів, як хотів захворіти на коронавірус

«Щоб люди побачили, що це не страшно»

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що збирався захворіти коронавірусом, «щоб країна побачила, що це не страшно».

Про це Зеленський розповів журналісту УП.

Він заявив, що не боїться коронавірусу.

«Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: «Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально». Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу. Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоб не було депрессухи. На самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо», - сказав президент.

Хоча глава держави і стверджує, що не боїться захворіти на Covid-19, від такої ідеї все ж відмовилися.

«Вирішили, що занадто. Що перебор», - сказав Зеленський.

Та додав, що його не пробачила б родина: «Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві».

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.