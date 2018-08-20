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    Думки вголос

    Отримання нардепом Чорновол звання молодшого лейтенанта запасу - гарний приклад суспільству

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Отримання нардепом Чорновол звання молодшого лейтенанта запасу - гарний приклад суспільству

    Очевидно, що звання молодшого лейтенанта запасу не дає Тетяні Чорновол в житті ніяких привілеїв

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    Обычно скандалы вокруг народных депутатов возникают из обвинений в коррупции, роскоши, некомпетентности, лоббизма. Но первый раз я увидел публичный скандал в Украине вокруг народного депутата, где предмет обвинения - прохождение курсов младшего лейтенанта запаса. Татьяна Чорновол, вдова погибшего на войне бойца, член комитета ВР по обороне, закончила ускоренные курсы подготовки офицеров при академии и получила квалификацию артиллериста. Это законно и доступно. Десятки военных кафедр в гражданских университетах Украины каждый год штампуют тысячи таких же младших лейтенантов запаса, и вот депутат с высшим образованием стала офицером запаса по своей воле, после курсов, которые посещала в свободное от работы время.

    Мне казалось, что это достойный пример поведения - и для народных депутатов, и для обычных граждан. Ведь очевидно, что Чорновол не на курорте делала селфи, как делает сейчас большинство людей, в том числе политиков. Ведь очевидно, что должность командира орудия и младшего лейтенанта резерва не дает ей в жизни никаких привилегий. Ну разве можно называть это пиаром? В обществе тысячи реальных ветеранов войны, как можно пиариться на звании офицера запаса, которым у нас в стране обладают сотни тысяч людей. В 2017-м Минобороны призвало на службу свыше 4 тысяч офицеров запаса. Они нужны, они востребованы, но к сожалению, служить в армии желает меньшинство. И в связи с этим можно только высказать уважение поступку Татьяны Чорновол - для нашего государства и для армии это как раз хороший пример.

    Лейтенант морской пехоты ВСУ, которая три года воевала снайпером Украинской добровольческой армии Олена Билозерська написала отличный текст о Чорновол - своей однокурснице по обучению на курсах офицеров-артиллеристов. Почитайте эти мудрые слова.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

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