Справа Татарова: друзям «Кварталу» закон не писаний, у них повна недоторканність

Зеленський зробив вибір: ніякої навіть видимості законності в справі Татарова він дотримуватися не буде

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Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан.

На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов.

Вчера ночью в 23.42 (!) Генпрокуратура забрала дело Татарова у НАБУ!

Верховный суд принял решение сохранить в силе решение Печерского суда и забрать у Национального антикоррупционного бюро одно из ключевых дел – дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Однако это решение можно обжаловать, и Генпрокуратуре не надо было спешить. Ведь суд по Татарову - сегодня!

Сегодня по решению заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.

За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.

По данным источников Цензор.Нет, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.

Видимо, после этого генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко – человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.

Это открытое нарушение закона – расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: «Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП». Это оказалось полным враньем.

Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор – никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям «Квартала» закон не писан, у них полная неприкосновенность.

Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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