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    Думки вголос

    Справа Татарова: друзям «Кварталу» закон не писаний, у них повна недоторканність

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Справа Татарова: друзям «Кварталу» закон не писаний, у них повна недоторканність

    Зеленський зробив вибір: ніякої навіть видимості законності в справі Татарова він дотримуватися не буде

    Мовою оригіналу

    Владимир Зеленский атаковал антикоррупционную систему, и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан.

    На мой взгляд, общество должно поддержать НАБУ и САП, и не допустить исполнение решений Генпрокуратуры и Печерского суда, дело Татарова должно остаться в руках антикоррупционных органов. 

    Вчера ночью в 23.42 (!) Генпрокуратура забрала дело Татарова у НАБУ!

    Верховный суд  принял решение сохранить в силе решение Печерского суда и забрать у Национального антикоррупционного бюро  одно из ключевых дел – дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Однако это решение можно обжаловать, и Генпрокуратуре не надо было спешить. Ведь суд по Татарову - сегодня!

    Сегодня по решению заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, процессуальные руководители - прокуроры САП были отключены от доступа к делу Татарова.

    За три часа до заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором Татарова должны были взять под стражу.

    По данным источников Цензор.Нет, вчера президент Владимир Зеленский провел встречу с Татаровым. Татаров до сих пор не отстранен от исполнения обязанностей, несмотря на подозрение.

    Видимо, после этого генпрокурор Ирина Венедиктова нашла какую-то причину временно возложить исполнение обязанностей генерального прокурора на Симоненко, чтобы решение принял он. Симоненко – человек Татарова и Портнова, который готов делать все, что скажет Татаров.

    Это открытое нарушение закона – расследовать антикоррупционные дела против чиновников высшего ранга имеют право только НАБУ и САП. Это прямая атака со стороны президента на антикоррупционную систему. А ведь в октябре в Верховной Раде говорил как о своем главном достижении: «Обеспечена полная процессуальная независимость НАБУ и САП». Это оказалось полным враньем.

    Очевидно, что Зеленский сделал свой выбор – никакой даже видимости законности в деле Татарова он соблюдать не намерен. Это происходит, потому что Зеленский не увольняет и даже не отстраняет Татарова от исполнения обязанностей на период следствия. Друзьям «Квартала» закон не писан, у них полная неприкосновенность.

    Надеюсь, НАБУ и САП сделают все возможное для обжалования незаконных решений Печерского суда и Генпрокуратуры, передавать дело Татарова категорически недопустимо. Думаю, общество поддержит антикоррупционные органы, чтобы защитить расследование.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Генпрокурор суд НАБУ корупція в Україні САП Володимир Зеленський Ірина Венедіктова Олег Татаров
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