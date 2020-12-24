«Велике будівництво» задає новий рівень інфраструктурних робіт в країні, – ЗМІ

Раніше президент Зеленський заявив, що за цей рік було зроблено більше інфраструктури, ніж за попередні десять

В Укравтодора вже готовий план на найближчі п'ять років

Нові підходи до інфраструктури, реалізовані в рамках програми «Велике будівництво», вже принесли багато користі українцям, але в Укравтодорі розробляють плани на наступні п'ять років, пише «РБК-Україна».

За словами ЗМІ, в цьому році Укравтодор відповідально підійшов не тільки до самого створення та оновлення трас, а й до забезпечення безпеки на них. У кілька разів зросли обсяги встановленого освітлення, бар'єрних огороджень і тротуарів.

Зміни торкнулися також контролю над роботами. На 1500 км об'єктів в 2020-му році діяв незалежний технагляд з представників зарубіжних компаній, які могли здійснювати перевірки без попереднього сповіщення підрядника.

Траси ремонтувалися за новим, маршрутним принципом – десятки і сотні кілометрів оновлювалися від початку до кінця. Так були приведені в порядок 216 км траси М-03 Київ – Харків – Довжанський, 133 км траси Н-09 Мукачеве – Рахів – Івано-Франківськ – Львів та інші дороги.

Всього було побудовано та оновлено 4000 км по всій країні. Такі обсяги робіт мали вплив на економіку України. За оцінками експертів Ukraine Economic Outlook, програма підтримала економіку в украй складний рік: втім, падіння ВВП в четвертому кварталі склало не 11%, як передбачалося раніше, а 3,7% завдяки інвестиціям в інфраструктуру. Для продовження позитивного ефекту темпи і масштаби інвестицій треба зберігати, вказують фахівці.

В Укравтодора вже готовий план на найближчі п'ять років. «Серед озвучених Укравтодором планів – до 2025 року закінчити будівництво мостів у Запоріжжі та Кременчуці, побудувати дорогу до Одеського порту і об'їзну Києва», – повідомляє ЗМІ.

Також будуть зроблені дороги, що ведуть до прикордонних переходів, оновлені 30 КПП, розширено мережу бетонних доріг тощо. На реалізацію цих планів піде 340 млрд грн, і ЗМІ впевнені, що в уряді підтримають Укравтодор.

В організації довели, що вони можуть оновлювати дороги по всій країні, причому дешево – в цьому році середня вартість 1 км доріг була менше на 4,5 млн грн, ніж в попередньому.

Крім цього соцопитування показують підтримку українцями заходів щодо поліпшення інфраструктури: КМІС порахував, що 89,8% українців виступають за інвестиції держави сферу інфраструктури.