Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід Татарову

Запобіжний захід не обрали через передачу справи Татарова з НАБУ в СБУ

Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову. Про це йшлося на засіданні суду.

Зазначається, що після передачі справи Татарова від НАБУ до СБУ, немає інформації про повноваження прокурорів у справі.

«Засідання перенесли на понеділок, 28 грудня, на 12:30», ─ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Напередодні Печерський райсуд столиці зобов’язав Офіс генерального прокурора передати справу з НАБУ до іншого правоохоронного органу.

Як стверджують у НАБУ, їхні справи може розглядати виключно Вищий антикорупційний суд, тому Печерський суд таких рішень ухвалювати не може. За даними журналістів, це рішення судді Сергія Вовка було оскаржене в апеляційній та касаційній інстанціях.

Верховний суд 23 грудня залишив рішення Печерського райсуду Києва в силі.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру.

Олег Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом президента від 5 серпня 2020 року. Із 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану. Також Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського. Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

Слідство вважає, що Татаров, у минулому високопосадовець державної компанії «Укрбуд», може бути причетним до надання неправомірної вигоди за видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.