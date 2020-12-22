Справа «вагнерівців»: Bellingcat знімає фільм про провал спецоперації після наради у Зеленського

Володимире Олександровичу, якщо ви боїтеся вирішувати проблеми, то проблеми приходять до вас самі

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Bellingcat снимает фильм о том, как после совещания в кабинете президента Зеленского провалили спецоперацию ГУР МО Украины. О постыдном предательстве узнает весь мир. Это правда, я уже дал интервью Bellingcat по делу «вагнеровцев».

А ведь я сразу предупреждал – будут последствия, вам не удастся замолчать такой удар по национальной безопасности. Знаменитый расследователь и лидер Bellingcat Christo Grozev, расследовавший дело об отравлении Алексея Навального, сейчас работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны по захвату 28 российских террористов – «вагнеровцев». Об этом Грозев заявил сегодня в интервью Алесе Бацман.

Я уже дал интервью журналистам для этого проекта в Киеве, здесь уже работала съемочная группа. И сам Грозев также посетит Киев.

Как заявил Х.Грозев в интервью:

«Украинская военная разведка вместе с СБУ придумали план, как обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и вагнеровцев... Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выиграша. Я такого никогда не видел... Если было бы предательство, то это было бы очень-очень засекреченным звонком или намеком даже, которые нашими средствами не обнаружить. Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо».

Президент Зеленский думает, что можно занять страусиную позицию, и проблемы рассасываются сами собой. Так вот, Владимир Александрович, если вы боитесь решать проблемы, то проблемы приходят к вам сами. Национальная безопасность – это не пинг-понг, и Зеленскому придется отвечать по делу «вагнеровцев» по полной программе, хоть он и не способен даже это осознать, судя по давлению Банковой на расследование. Просыпайтесь, Владимир Александрович, отвечайте за свои поступки, предупреждаю вас как советник министра обороны.

Можете не сомневаться, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс, который увидят во всех мировых столицах. Причина такого резонанса – участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе и в Сирии.

Провал спецоперации глубоко подорвал доверие к украинским спецслужбам со стороны спецслужб НАТО. По данным Цензор.Нет, в операции совместно с ГУР МО принимали участие спецслужбы США и Турции.

Но просто так предателям в руководстве Украины это с рук не сойдет. Российской агентуре во власти не место, надеюсь, с помощью Bellingcat удастся заставить украинские власти провести расследование.

7 декабря командир спецподразделения ГУР МО дал показания народным депутатам комитета по обороне и безопасности ВР о всех деталях спецоперации, и теперь даже у Слуг народа нет никаких сомнений в том, что операция была отлично подготовлена и могла увенчаться успехом.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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