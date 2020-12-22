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    Зеленський присвоїв ранги 10 дипломатам

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    Президент присвоїв ранги першого і другого класу низці дипломатів&nbsp; - Зеленський присвоїв ранги 10 дипломатам
    Президент присвоїв ранги першого і другого класу низці дипломатів 

    Ранг надзвичайного і повноважного посла отримав представник України в Узбекистані

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів ряду послів. Відповідний документ у вівторок, 22 грудня, опублікувала пресслужба Офісу президента. 

    Так, глава держави постановив присвоїти дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла Миколі Дорошенку - послу України в Республіці Узбекистан. 

    Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу: 

    • Бачинському Володимиру Михайловичу - раднику-посланнику посольства України в Республіці Польща
    • Голубову Олексію Івановичу - генеральному консулу України в Нью-Йорку
    • Праведнику Андрію Івановичу - надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Кенія
    • Рибченку Артему Сергійовичу - надзвичайному і повноважному послу України в Швейцарській Конфедерації
    • Яцюку В'ячеславу Вікторовичу - надзвичайному і повноважному послу України в Королівстві Норвегія.

     Також президент постановив присвоїти дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу: 

    • Воловниківу Дмитру Валерійовичу - раднику-посланнику посольства України в Італійській Республіці
    • Гайовшин Христині Олегівні - завідувачу відділу торгово-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента України
    • Кицюк Олені Анатоліївні - заступникові начальника управління консульських послуг - начальнику відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України
    • Нікітюку Юрію Степановичу - раднику-посланнику посольства України в Канаді.

     22 грудня в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби.

    Теги: дипломатія посол посольство Узбекистан Володимир Зеленський президент
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