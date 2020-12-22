Зеленський присвоїв ранги 10 дипломатам
Ранг надзвичайного і повноважного посла отримав представник України в Узбекистані
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння дипломатичних рангів ряду послів. Відповідний документ у вівторок, 22 грудня, опублікувала пресслужба Офісу президента.
Так, глава держави постановив присвоїти дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла Миколі Дорошенку - послу України в Республіці Узбекистан.
Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу:
- Бачинському Володимиру Михайловичу - раднику-посланнику посольства України в Республіці Польща
- Голубову Олексію Івановичу - генеральному консулу України в Нью-Йорку
- Праведнику Андрію Івановичу - надзвичайному і повноважному послу України в Республіці Кенія
- Рибченку Артему Сергійовичу - надзвичайному і повноважному послу України в Швейцарській Конфедерації
- Яцюку В'ячеславу Вікторовичу - надзвичайному і повноважному послу України в Королівстві Норвегія.
Також президент постановив присвоїти дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу:
- Воловниківу Дмитру Валерійовичу - раднику-посланнику посольства України в Італійській Республіці
- Гайовшин Христині Олегівні - завідувачу відділу торгово-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента України
- Кицюк Олені Анатоліївні - заступникові начальника управління консульських послуг - начальнику відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України
- Нікітюку Юрію Степановичу - раднику-посланнику посольства України в Канаді.
22 грудня в Україні відзначають День працівників дипломатичної служби.