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    Думки вголос

    Вбивство Захарченка: війну за тіньову економіку окупованого Донбасу виграв Курченко

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
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    Олександр Захарченко
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    Саме Захарченко за рішенням московських «кураторів» був головним донецьким олігархом

    Мовою оригіналу

    Закрылся последний коммерческий проект харьковского бандита Евгения Жилина - борьбу за теневую экономику оккупированных территорий выиграл Сергей Курченко

    Мало кто знает, но одну из ключевых ролей в развертывании сепаратистского движения и в организации российского вторжения на начальном этапе войны сыграл известный харьковский бандит Евгений Жилин, главарь группировки «Оплот», и именно он пролоббировал назначение Александра Захарченко «главой ДНР».

    Жилин был завербован ФСБ РФ еще до войны, так как специализировался на нелегальных финансовых операциях «обнала» между РФ и Украиной, имел соответствующие связи в Москве. Захарченко был подельником Жилина, и еще до войны обсуждал создание донецкого филиала «Оплота».

    8 апреля 2014-го Харьковскую облгосадминистрацию освободил спецназ Нацгвардии, а по российской агентуре , начали наносить эффективные удары, поэтому Жилин и большинство его бандитов бежали из Харькова, и переместились в Донецк.

    Захарченко 16 апреля с помощью Жилина и донецкой банды «Оплот» организовали захват донецкого горсовета и ряда других объектов. Это убедило московских кураторов Жилина в дееспособности его наемников. Жилин сам рассказал о назначении Захарченко так:

    «Я всех убедил, что это тот человек, который действительно нужен Донецку. Я сказал, что при всем великолепии Александра Бородая не может быть премьер-министром в Донецке гражданин России, житель Москвы. Это неправильно. Я сказал, что самая идеальная кандидатура — Захарченко. Я убедил. Люди поехали и поговорили с Захарченко сами. Сами адекватно, нормально и внятно сказали ему свою позицию по текущей ситуации. Командная игра была хорошая.

    А всех остальных я убрал. Любые попытки двойного подчинения пресекались. Стрелков не был его руководителем никогда. Стрелков сам себя объявил главнокомандующим».

    Это не бахвальство - информация о влиянии Жилина на принятие конкретных решений на Донбассе в тот момент подтверждается из различных источников.

    Жилин имел большое преимущество перед другими главарями бандформирований Бородаем, Гиркиным и Ходаковским - он владел структурой для организации теневого финансирования и торговли с Украиной через свои довоенные каналы и схемы. Разумеется, ФСБ было заинтересовано в человеке, который мог наладить эксплуатацию оккупированных территорий, и при этом отмывать и переводить на нужные счета нужным людям в Москве крупные суммы. Экономика Донбасса могла существовать только в комплексе с украинской, и ФСБ были нужны украинские операторы, способные сохранить экономические связи, и продолжить эксплуатацию донецкого бизнеса.

    Однако вскоре после захвата власти в оккупированном Донецке Жилин столкнулся с конкуренцией. На роль нового донецкого олигарха ФСБ направило на Донбасс главаря еще одной харьковской криминальной «обнальной» группировки - Сергея Курченко. Курченко также тесно сотрудничал с Москвой до войны по тем же схемам, что и Жилин, но у него не было никакой воинственности и никаких своих группировок. Зато Курченко как один из финансистов семьи Януковича имел во много крат больше финансовых ресурсов, чем Жилин, и мог платить московским кураторам куда больше. Когда речь зашла кто будет ворочать миллиардами оккупированных территорий, Жилин оказался тем, кем и был - мелкой сошкой, которая используют для определенных рискованных ситуаций настоящие теневые воротилы.

    В силу комплекса причин, но харьковская мафия, связанная с РФ, оказала куда большее влияние на развитие событий на оккупированном Донбассе, чем в самом Харькове.

    Жилина Захарченко назначил своим финансовым советником - ведь сам Захарченко был до войны всего лишь мелким предпринимателем, продавцом курятины, и взлетел только благодаря российским «кураторам» Жилина. И они вместе приступили к распилу и отжиму всех финансовых потоков «ДНР». Но по мере того, как сам Захарченко осваивал прибыльные «темы» и «кураторы» все более плотно начали влазить в теневую экономику, нужда в импульсивном Жилине у тех, кто принимал решения практически исчезла. Курченко приобретал все больший вес.

    19 сентября Жилин вместе со своим бизнес-партнером Андреем Козарем пошел на встречу в ресторан «Ветерок» под Москвой. По словам, Козаря, предметом встречи с неизвестным, которого знал Жилин, должна была стать самая выгодная тема - поставки в Украину угля с оккупированных территорий. Уголь на то время уже плотно контролировал Курченко, и попытки Жилина в конце 16-го влезть в тему выглядели слишком дерзко. Поэтому на встречу приехал киллер, который застрелил Жилина.

    Эта ситуация для Захарченко стала облегчением - ушел уже не нужный надоедливый посредник, все можно делать без него.

    Все денежные вопросы Захарченко брал под себя, и именно он стал по решению московских «кураторов» главным донецким олигархом. Но ненадолго. И так было до 31 августа 2018-го года. Когда кто-то прекрасно знающий распорядок дня Захарченко и график его мероприятий, вмонтировал взрывное устройство у входа в тщательно охраняемый ресторан, принадлежащий начальнику охраны Захарченко.

    Теперь Курченко получил преимущество в борьбе за теневые доходы «ДНР». «Оплот» на Донбассе зачищен.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас ДНР ФСБ вбивство Сергій Курченко Олександр Захарченко Донецьк
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