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    Думки вголос

    Вихід Грановського з БПП: що буде, якщо одіозний депутат вирішить заговорити

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Олександр Грановський - Вихід Грановського з БПП: що буде, якщо одіозний депутат вирішить заговорити
    Олександр Грановський

    Порошенко вважає, що Грановський буде мовчати?

    Мовою оригіналу

    Народный депутат Александр Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского Грановскому домой.

    Более близкими и доверенными к Порошенко в его команде по неофициальным, скажем так, вопросам, являются, разве что, Кононенко и Пасенюк. Грановский как адвокат взаимодействовал с судами и правоохранительными органами по самым деликатным поручениям «Первого».

    При этом Коломойский к нему ездит, потому что Грановский дистанцировался от национализации «Приватбанка», и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал.

    Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью.

    Добывать депутатскую неприкосновенность Грановский будет самостоятельно. А если он решит заговорить... То из БПП придется выйти даже самому ПП.

    Посмотрим на развитие ситуации, новости не перестают удивлять.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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