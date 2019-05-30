Вихід Грановського з БПП: що буде, якщо одіозний депутат вирішить заговорити

Олександр Грановський

Порошенко вважає, що Грановський буде мовчати?

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Народный депутат Александр Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского Грановскому домой.

Более близкими и доверенными к Порошенко в его команде по неофициальным, скажем так, вопросам, являются, разве что, Кононенко и Пасенюк. Грановский как адвокат взаимодействовал с судами и правоохранительными органами по самым деликатным поручениям «Первого».

При этом Коломойский к нему ездит, потому что Грановский дистанцировался от национализации «Приватбанка», и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал.

Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью.

Добывать депутатскую неприкосновенность Грановский будет самостоятельно. А если он решит заговорить... То из БПП придется выйти даже самому ПП.

Посмотрим на развитие ситуации, новости не перестают удивлять.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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