Владі потрібно почати говорити правду, щоб завоювати довіру іноземних інвесторів

Щоб продовжувати говорити правду, треба намагатися виконувати все, що обіцяли

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Как завоевать доверие иностранных инвесторов? Надо научиться говорить правду своим.

Тут, под рукой - миллионы отличных маркетологов, которые гордятся своей страной, которые хотят, чтобы их бизнес здесь стоил дороже, которым нужны технологии, дешевые кредиты, конкурентоспособность и рынки сбыта.

Это мы первые тестируем все реформы и все обещания. Это нам надо говорить правду о войне, о состоянии государства, о том, что сделано для контроля над олигархами, как строится современная армия, спецслужбы, полиция, как работать без бюрократии и проволочек, о том, как меняются суды и законы, о том, как эти суды и законы будут защищать права инвесторов даже если у кого-то во власти будет желание что-то «отжать» или «отрейдерить».

Чтобы продолжать говорить правду, надо постараться выполнять все, что обещал. А власть, которая стала сильна настолько, что научилась выполнять то, что обещает, может не тратить время на поездку в Давос - инвесторы найдут ее сами.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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