  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
    Думки вголос

    Як створити нову боєздатну частину з недосвідчених молодих солдатів?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Курт Майер, командир 12-ї танкової дивізії СС &laquo;Гітлерюгенд&raquo; - Як створити нову боєздатну частину з недосвідчених молодих солдатів?
    Курт Майер, командир 12-ї танкової дивізії СС «Гітлерюгенд»

    «В ході підготовки особового складу варто уникали муштри і церемоніалів»

    Мовою оригіналу

    «Большинство молодых людей пришли в нашу дивизию, проявив весь свой энтузиазм, свойственный молодости. Они горели желанием показать себя в деле. Энтузиазм и воодушевление следовало поддерживать в качестве базовых ценностей, а там, где их не было, следовало пробудить.

    Не было очевидных отношений «начальник — подчиненный», признававших только приказы и безусловное подчинение. Взаимоотношения между офицерами, сержантами и военнослужащими других званий складывались как отношения между более старшими по возрасту и более опытными солдатами и зелеными новичками. Авторитет офицера заключался в том, что он был образцом для подражания и наставником для молодых солдат. Офицеры старались воспроизвести отношения подобные тем, какие бывают в семье (настолько, насколько это возможно в условиях войны).

    Молодых людей учили брать на себя ответственность, быть готовыми к самопожертвованию, не бояться принимать решение, быть дисциплинированными, прививали им чувство коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Если офицеры видели, что их молодые подчиненные уже проявляли эти качества, то их учили дальше. Руководство дивизии было убеждено в том, что молодые солдаты достигнут большего, если проникнутся пониманием и необходимостью выполнения поставленной задачи, будут правильно понимать свою роль в этом. Таким образом, обычной оперативной процедурой стал анализ полученных приказов, исходя из всесторонней оценки сложившейся обстановки.

    Читайте також

    В ходе подготовки личного состава избегали муштры и церемониалов. Все было сосредоточено на обучении ведению боевых действий, и этот процесс проходил в условиях, максимально приближенных к обстановке реального сражения. Физическая закалка достигалась через спортивные занятия; форсированные марш-броски не одобрялись и считались ненужными и вредными. 

    ...Совершенствовалось искусство меткой стрельбы. Эти занятия проходили исключительно в полевых условиях. Никаких учебных стрельб на обычных гарнизонных стрельбищах не проводилось.

    ...Особый акцент делался на маскировку и бесшумность передвижений, а также обеспечение безопасности связи, поддержания секретности. И главное, боевая учеба должна была проводиться днем и ночью, в условиях приближенных к боевым, включать в себя, в частности, и отработку техники ближнего боя».

    Курт Майер, командир 12-й танковой дивизии СС «Гитлерюгенд», сформированной из 17-18-летних юношей в 1944 году, отрывок из книги «Гренадеры». На фото - Майер в ходе немецкого контрнаступления под Харьковом в 1943-м, в ходе которого немецкий корпус СС отступил из города, а затем, уступая в силах, нанес контрудар, разгромил три преследовавших их советских армии и снова захватил Харьков.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    історія армія війна Друга світова війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ