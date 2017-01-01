Замах на антикорупційну реформу - найгостріша криза з часів другого Майдану

Влада не повинна втрачати голову зіткнувшись з кризою

Мовою оригіналу Законопроект о парламентском контроле за деятельностью правоохранительных органов, зарегистрированный лидерами фракций БПП и НФ, который правильней назвать «законопроект о праве парламента уволить директора НАБУ», спровоцировал, на мой взгляд, самый острый политический кризис в пост-революционной Украине. Кризис,

Влада не повинна втрачати голову зіткнувшись з кризою

Мовою оригіналу

Законопроект о парламентском контроле за деятельностью правоохранительных органов, зарегистрированный лидерами фракций БПП и НФ, который правильней назвать «законопроект о праве парламента уволить директора НАБУ», спровоцировал, на мой взгляд, самый острый политический кризис в пост-революционной Украине. Кризис, который правящая коалиция может решить по уму, а может и разбить об этот кризис голову с самыми непредсказуемыми политическими последствиями.

Это кризис не только в обществе – это кризис в отношениях с нашими западными союзниками. А не секрет, что стабильность украинской власти во многом зависит от поддержки наших американских и европейских партнеров.

Сегодня открывается встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ, ожидается визит госсекретаря США Тиллерсона, и несомненно, что тема НАБУ будет звучать, а значит, властям надо прямо сейчас структурировать свою позицию, ведь и госдепартамент и Евросоюз в самой прямой и резкой форме выразили протест против любых дальнейших политических акций против полномочий НАБУ и замены главы парламентского антикоррупционного комитета.

Что такое сейчас НАБУ и САП для Запада и для Украины?

1. Антикоррупционная реформа в виде создания НАБУ, САП и НАЗК, электронные декларации госслужащих, стали маркером доверия и демонстрацией способности нашего государства проводить структурные реформы и реализовывать институциональные проекты. И без всяких сомнений – создание НАБУ, САП и НАЗК, вопреки многочисленным критикам – это революционный и системный поступок государства.

2. Это был один из ключевых элементов выполнения Украиной Плана действий Украина-ЕС, благодаря которому Евросоюз принял историческое решение о введении безвизового режима с Украиной. Трудно переоценить значение этого достижения для развития нашей страны. Весь антикоррупционный пакет законопроектов, согласованный с ЕС, Украина разработала и приняла в полном объеме.

3. Именно правящая коалиция согласно рекомендациям США и ЕС прописала законопроект, который специально предусматривал максимальную независимость руководства НАБУ и САП, и основной признак независимости это и есть сложная процедура отставки.

4. Антикоррупционная реформа была осуществлена решением правящей коалиции, которая сформировала конкурсные комиссии, причем большинство членов комиссий по избранию директора НАБУ было назначено президентом, Кабмином БПП и НФ, парламентом. И конкурс прошел образцово. Поэтому два года украинские политические лидеры в диалоге с западными партнерами говорили о действиях новых антикоррупционных органов как о несомненном достижении нашей страны, за которое они несут полную ответственность. Эти правила приняли мы сами, мы сами согласились, и наши западные партнеры работали с тем руководством антикоррупционных органов, которое было избрано.

5. США и ЕС реализуют серьезную программу сотрудничества с НАБУ и САП. Особенно тесно взаимодействуют США, и для американских дипломатов эта программа – один из критериев оценки работы посольства в Украине, то есть маркер эффективности всей американской политики в нашей стране. Это показатель – стоит ли развивать другие программы модернизации, стоит ли углублять сотрудничество.

6. Развитие антикоррупционных структур в Украине – прямое требование и нашего основного кредитора – Международного валютного фонда. Таким образом антикоррупционная стратегия напрямую влияет на финансовую стабильность государства.

Принятие законопроекта с целью замены руководства антикоррупционных структур ПОЛИТИЧЕСКИМ решением, а не решением, основанном на приговоре суда, означает, что два года создания репутации власти в глазах Запада правящая коалиция готова слить в канализацию.

Ведь парламент показывает, что намерен политически влиять на структуру, которая должна его независимо контролировать. Но ведь отсутствие возможности уволить директора НАБУ и прокурора САП – это же и есть главное отличие новых антикоррупционных органов от Генпрокуратур, СБУ и МВД!

То есть правящая коалиция решила самостоятельно поменять правила игры, которые в данном случае задавала не одна власть – но и наши западные союзники, и наши украинские избиратели, которым победившие партии обещали на выборах провести современные антикоррупционные реформы.

Изменение отношения к директору НАБУ А. Сытнику не может повлечь изменение правил работы НАБУ и САП, поскольку это противоречит нашим международным обязательствам. Это не вопрос политики – это вопрос правил, которые мы должны соблюдать, если хотим, чтобы к нам относились как к серьезным партнерам.

За последние три дня Украина получила целую порцию резких заявлений – начиная с госсекретаря США Тиллерсона, о недопустимости вмешательства политическими методами в деятельность антикоррупционных структур. Ну как можно проявлять такую близорукость и не обращать внимание на позицию госдепартамента США?!

Никаких ответов на заявление Тиллерсона официальный Киев не дал вообще! Ни президент, ни министр иностранных дел, ни парламент не сказали ни слова, и беспрецедентное возмущение Вашингтона украинские власти решили не замечать.

Вместо этого принимается согласованный коалицией законопроект, направленный как раз для усиления политического контроля за деятельностью НАБУ!

Объяснить эти действия рационально невозможно.

А между тем, в работе НАБУ, и в отношениях НАБУ с САП и с НАЗК действительно есть серьезные проблемы, которые требуют государственных решений. К работе НАБУ действительно есть серьезные вопросы, как в плане профессионализма, так и в плане политической подоплеки, и эти вопросы должны получать квалифицированную оценку – но в первую очередь оценка должна быть правовой, а не политической.

И кто же на самом деле допустил то, что деятельность НАБУ в данный момент не ограничена какими-то рамками, и целый ряд дел НАБУ вызывают вопросы в их политической подоплеке?

И тут, если честно, правящая коалиция должна объективно посмотреть на себя.

Почему до сих пор не определен состав комиссии аудиторов НАБУ? Потому что не хотели заниматься созданием эффективного контроля. Хотели иметь политически управляемую фигуру в лице Найджела Брауна, вместо того, чтобы сразу предложить авторитетные профессиональные фигуры. Ну неужели, если бы в аудиторы еще полтора года назад были бы избраны такие как Марта Борщ или Роберт Сторч, это вызвало бы какие-то политические проблемы? Аудит НАБУ необходим, как необходим контроль для любой госструктуры, и конечно, отсутствие контроля НАБУ неприемлемо.

Почему не создан Антикоррупционный суд? Ведь на самом деле, это совершенно необходимый в наших условиях орган. Власти опасаются, что Антикоррупционный суд будет тоже политизирован, и начнет штамповать приговоры и сажать всех подряд. А с какой стати? Наоборот, если суд будет сформирован из профессионалов, обеспечено принятие профессиональных решений, такой суд наоборот, станет отсекать спорные и недостаточно аргументированные дела НАБУ, которые также имеют место.

Сейчас необходимо быстро восстанавливать положение.

1. Необходимо заявить официальную позицию Украины по заявлениям Тиллерсона и Евросоюза.

2. Проголосовать как это и запланировано создание Антикоррупционного суда, и создать конкурсную комиссию с участием западных экспертов, чтобы к этому конкурсу было максимальное доверие.

3. Утвердить аудиторов НАБУ – сегодня коалиция рассматривает очень качественных кандидатов.

4. Законопроект по парламентскому контролю за правоохранительными органами А. Герасимова и М.Бурбака снят с повестки дня Верховной Рады и не будет принят сегодня. Но этого уже мало. Законопроект должен быть полностью дезавуирован и отозван его авторами.

5. Замена Е.Соболева во главе антикоррупционного комитета после заявления Евросоюза

Будет выглядеть как откровенный вызов. Надеюсь, сессионный зал это решение не поддержит.

6. Любые претензии и обвинения в адрес НАБУ и САП должны иметь исчерпывающую и очевидную юридическую аргументацию. Иначе в следующий раз реакция Запада последует куда жестче. Необходима более тесная и профессиональная коммуникация по вопросу антикоррупционной стратегии государства с Западом.

И напоследок хотелось бы сказать – в Румынии совсем недавно 200 тысяч человек вышло на демонстрацию в поддержку румынского антикоррупционного бюро, полномочия которого решили сузить парламент и правительство. Люди очень хорошо понимают, что такое государственные интересы и четко отличают их от политических. Политические акции по ограничению полномочий антикоррупционных структур в Украине вызовут объединение самых широких общественных и политических сил, и эта повестка может серьезно изменить политический ландшафт.

Власть не должна терять голову столкнувшись с кризисом.

К слову, в той же Румынии, социал-демократическая партия получила на выборах большинство и продолжает править даже несмотря на то, что одного из лидеров партии антикоррупционное бюро посадило в тюрьму. Потому что партии, которые борются за доверие избирателей и зарубежных союзников сохраняют перспективы всегда. Перспектив не имеют те, кто вначале создает правила для всех, а потом сам не хочет их выполнять.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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