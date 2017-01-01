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    Порошенко і Гройсман провели зустріч з фракцією БПП

    Рада сьогодні розгляне у другому читанні Держбюджет-2018
    Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією «Блоку Петра Порошенка». Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook. [READ_MORE] «Йде засідання фракції БПП за участю президента і прем'єр-міністра. Сьогодні
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    <p>Володимир Гройсман та Петро Порошенко&nbsp;</p> <p>Фото: УНІАН&nbsp;</p>

    Володимир Гройсман та Петро Порошенко 

    Фото: УНІАН 

    Рада сьогодні розгляне у другому читанні Держбюджет-2018

    Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією «Блоку Петра Порошенка». Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

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    «Йде засідання фракції БПП за участю президента і прем'єр-міністра. Сьогодні спробуємо ухвалити Бюджет-2018», - заявив нардеп.

    Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.

    Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

    Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

    Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

    Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.

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