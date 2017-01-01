Порошенко і Гройсман провели зустріч з фракцією БПП
- Сьогодні, 10:13
-
Розсилка
Володимир Гройсман та Петро Порошенко
Фото: УНІАН
Рада сьогодні розгляне у другому читанні Держбюджет-2018
Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією «Блоку Петра Порошенка». Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.
«Йде засідання фракції БПП за участю президента і прем'єр-міністра. Сьогодні спробуємо ухвалити Бюджет-2018», - заявив нардеп.
Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018. Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.
Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.
Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.
Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.
Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.