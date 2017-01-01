Порошенко і Гройсман провели зустріч з фракцією БПП

Рада сьогодні розгляне у другому читанні Держбюджет-2018

Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією «Блоку Петра Порошенка». Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook. [READ_MORE] «Йде засідання фракції БПП за участю президента і прем'єр-міністра. Сьогодні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман та Петро Порошенко Фото: УНІАН

Рада сьогодні розгляне у другому читанні Держбюджет-2018

Президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією «Блоку Петра Порошенка». Про це повідомив заступник голови фракції, народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook.

«Йде засідання фракції БПП за участю президента і прем'єр-міністра. Сьогодні спробуємо ухвалити Бюджет-2018», - заявив нардеп.

Як повідомляв «Главком», Рада сьогодні розгляне доопрацьований урядом Держбюджет-2018. Питання бюджету заплановане після розгляду 7 законопроектів, а також блоку питань про включення до порядку денного сесії.

Як повідомлялось, 1 грудня уряд схвалив проект державного бюджету на 2018 рік для розгляду Верховною Радою у другому читанні.

Верховна Рада 14 листопада схвалила бюджет-2018 у першому читанні.

Передбачається, що доходи загального фонду зведеного бюджету вперше перевищать 1 трильйон гривень та досягнуть 1 трильйона 30 мільярдів гривень при зростанні ВВП на рівні 3% та 7% інфляції. Дефіцит проекту держбюджету-2018 бюджету становить 2,4%.

Крім того, відповідно до документа, курс долара у 2018 році може сягнути 30 гривень.