  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп порівняв розмову із Зеленським з боротьбою з коронавірусом

    • Розсилка
    Дональд Трамп пригадав свою розмову з Володимиром Зеленським - Трамп порівняв розмову із Зеленським з боротьбою з коронавірусом
    Дональд Трамп пригадав свою розмову з Володимиром Зеленським

    Глава Білого дому заявив, що тести на коронавірус у США «досконалі, як і лист і стенограма» розмови із Зеленським

    Президент США Дональд Трамп пригадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським і порівняв її з тим, як проводиться тестування на коронавірус Covid-19 у США.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Під час відвідування Центру з контролю та запобігання хворобам в Атланті Трамп заявив журналістам: «усі, хто потребують перевірки, отримують тест».

    «Тести досконалі, як і лист і стенограма (розмови із Зеленським - ред.), вірно?», - зауважив Трамп, порівнявши політику з надання тестів та стенограму своєї розмови з президентом України, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту президента США

    Раніше Трамп неодноразово заявляв, що під час розмови із Зеленським не було жодних порушень.

    Нагадаємо, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.

    Як повідомлялося, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.

    Читайте також:
    США Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна президент коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ