Трамп порівняв розмову із Зеленським з боротьбою з коронавірусом



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Дональд Трамп пригадав свою розмову з Володимиром Зеленським

Глава Білого дому заявив, що тести на коронавірус у США «досконалі, як і лист і стенограма» розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп пригадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським і порівняв її з тим, як проводиться тестування на коронавірус Covid-19 у США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Під час відвідування Центру з контролю та запобігання хворобам в Атланті Трамп заявив журналістам: «усі, хто потребують перевірки, отримують тест».

«Тести досконалі, як і лист і стенограма (розмови із Зеленським - ред.), вірно?», - зауважив Трамп, порівнявши політику з надання тестів та стенограму своєї розмови з президентом України, яка була в центрі розгляду процедури імпічменту президента США

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що під час розмови із Зеленським не було жодних порушень.

Нагадаємо, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.

Як повідомлялося, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.