Зеленський про обсервацію Скалецької: «Це був її вибір, але запропонував це я»
Володимир Зеленський та Зоряна Скалецька у Нових Санжарах
Ексглава МОЗ два тижні перебувала в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея відправити міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію у Нові Санжари належала йому.
Про це глава держави заявив у інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському медіа Bloomberg.
«Це був її вибір, але запропонував це я», - розповів президент про те, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні у санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.
Як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.
Зоряна Скалецька два тижні перебувала в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями.
Як повідомлялося, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.
Нагадаємо, 5 березня президент Володимир Зеленський привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.