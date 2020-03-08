Зеленський про обсервацію Скалецької: «Це був її вибір, але запропонував це я»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Зоряна Скалецька у Нових Санжарах

Ексглава МОЗ два тижні перебувала в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея відправити міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію у Нові Санжари належала йому.

Про це глава держави заявив у інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському медіа Bloomberg.

«Це був її вибір, але запропонував це я», - розповів президент про те, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні у санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

Як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

Зоряна Скалецька два тижні перебувала в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями.

Як повідомлялося, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.

Нагадаємо, 5 березня президент Володимир Зеленський привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.