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    Політика

    Зеленський про обсервацію Скалецької: «Це був її вибір, але запропонував це я»

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    <p>Володимир Зеленський та Зоряна Скалецька у Нових Санжарах</p> - Зеленський про обсервацію Скалецької: «Це був її вибір, але запропонував це я»

    Володимир Зеленський та Зоряна Скалецька у Нових Санжарах

    Ексглава МОЗ два тижні перебувала в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що ідея відправити міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецьку на обсервацію у Нові Санжари належала йому.

    Про це глава держави заявив у інтерв'ю британському виданню The Guardian і американському медіа Bloomberg.

    «Це був її вибір, але запропонував це я», - розповів президент про те, як міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела два тижні у санаторії Нові Санжари разом з евакуйованими з Китаю людьми.

    Як зазначає видання, після цієї фрази Володимир Зеленський посміхнувся так, що стало зрозуміло, що великого вибору у міністра не було.

    Зоряна Скалецька два тижні перебувала в обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими з Уханя українцями.

    Як повідомлялося, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.

    Нагадаємо, 5 березня президент Володимир Зеленський привітав евакуйованих із Уханя українських й іноземних громадян із завершенням обсервації та висловив задоволення, що серед них немає жодного випадку коронавірусу.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Володимир Зеленський президент карантин Зоряна Скалецька коронавірус
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