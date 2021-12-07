США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2»

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Оборонний бюджет США не включає санкції проти "Північного потоку – 2". Окрім того, оборонний бюджет США виключає положення про можливість введення санкцій щодо 35 росіян. Про це інформує УНН з посиланням на заяви російських ЗМІ.
Деталі
У ньому наголошується, що положення про "запровадження санкцій щодо "Північного потоку - 2" було включено до схваленої нижньою палатою законодавчого органу версії проекту оборонного бюджету і "зобов'язувало президента запровадити санкції щодо "Північного потоку".
"Узгоджений документ (проект бюджету-ред) не містить цього положення", - наголошується у заяві.
Американські законодавці також виключили із узгодженого проекту американського оборонного бюджету положення про заборону на придбання та продаж особами зі США новостворених російських суверенних боргових зобов'язань.
"Законопроект у Палаті (представників-ред) містив поправку, яка передбачала введення заборони на транзакції щодо нового російського суверенного боргу. Сенатська поправка не містить цього положення. Узгоджений варіант не містить цього положення", - йдеться в поясненнях до погодженого проекту документа.
Узгоджений проект оборонного бюджету США включає 4 млрд доларів на ініціативу, спрямовану на стримування агресії Росії.
Водночас, за даними ЗМІ, проект оборонного бюджету на 2022 рік включає виділення 300 млн доларів на військову допомогу Україні. Це на 50 млн більше, ніж вимагала адміністрація президента.