США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2»

Палата представників виключила заходи щодо газопроводу і додала Україні $50 млн

Сполучені Штати забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо газопроводу «Північний потік-2». У документі більше немає й заборони на придбання представниками США боргових зобов'язань Росії. Про це інформує комітет Палати представників США

Зміни у проєкт оборонного бюджету країни схвалив комітет Палати представників США. На його сайті вже з'явилася інформація про це.

«Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної угоди щодо закону про державну оборону цього року (оборонного бюджету – ред.)», – зазначили у комітеті.

Узгоджений проєкт оборонного бюджету США включає $4 млрд на ініціативу, спрямовану на стримування агресії Росії.

Водночас, за даними ЗМІ, проєкт оборонного бюджету на 2022 рік включає виділення $300 млн на військову допомогу Україні. Це на 50 млн більше, ніж вимагала адміністрація президента.

Нагадаємо, раніше демократи Сенату Конгресу США погодилися внести у пакет поправок до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік санкції проти газопроводу та суверенного боргу Росії. Однак, як зазначили американські ЗМІ, ці домовленості остаточно не затвердили.

Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації.

Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

Раніше «Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку – 2».

Як повідомлялося, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

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