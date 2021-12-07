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    США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2»

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    Зміни у проєкт оборонного бюджету країни схвалено - США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2»
    Зміни у проєкт оборонного бюджету країни схвалено
    Фото: УП

    Палата представників виключила заходи щодо газопроводу і додала Україні $50 млн

    Сполучені Штати забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо газопроводу «Північний потік-2». У документі більше немає й заборони на придбання представниками США боргових зобов'язань Росії. Про це інформує комітет Палати представників США

    Зміни у проєкт оборонного бюджету країни схвалив комітет Палати представників США. На його сайті вже з'явилася інформація про це.

    «Ми раді оголосити, що дійшли двопартійної, двопалатної угоди щодо закону про державну оборону цього року (оборонного бюджету – ред.)», – зазначили у комітеті.

    Узгоджений проєкт оборонного бюджету США включає $4 млрд на ініціативу, спрямовану на стримування агресії Росії.

    Водночас, за даними ЗМІ, проєкт оборонного бюджету на 2022 рік включає виділення $300 млн на військову допомогу Україні. Це на 50 млн більше, ніж вимагала адміністрація президента.

    Нагадаємо, раніше демократи Сенату Конгресу США погодилися внести у пакет поправок до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік санкції проти газопроводу та суверенного боргу Росії. Однак, як зазначили американські ЗМІ, ці домовленості остаточно не затвердили.

    Як відомо, Німеччина забороняє запускати «Північний потік–2» без сертифікації.

    Також експерт з енергетики заявив, що «Північний потік-2» точно не запустять узимку.

    Раніше «Газпром» не зміг назвати термін запуску «Північного потоку – 2».

    Як повідомлялося, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

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    Російські ЗМІ: із проекту оборонного бюджету США виключили санкції проти "Північного потоку – 2" та 35 росіян

    КИЇВ. 7 грудня. УНН. Оборонний бюджет США не включає санкції проти "Північного потоку – 2". Окрім того, оборонний бюджет США виключає положення про можливість введення санкцій щодо 35 росіян. Про це інформує УНН з посиланням на заяви російських ЗМІ.

    Деталі

    У ньому наголошується, що положення про "запровадження санкцій щодо "Північного потоку - 2" було включено до схваленої нижньою палатою законодавчого органу версії проекту оборонного бюджету і "зобов'язувало президента запровадити санкції щодо "Північного потоку".

    "Узгоджений документ (проект бюджету-ред) не містить цього положення", - наголошується у заяві.

    Американські законодавці також виключили із узгодженого проекту американського оборонного бюджету положення про заборону на придбання та продаж особами зі США новостворених російських суверенних боргових зобов'язань.

    "Законопроект у Палаті (представників-ред) містив поправку, яка передбачала введення заборони на транзакції щодо нового російського суверенного боргу. Сенатська поправка не містить цього положення. Узгоджений варіант не містить цього положення", - йдеться в поясненнях до погодженого проекту документа.

    Узгоджений проект оборонного бюджету США включає 4 млрд доларів на ініціативу, спрямовану на стримування агресії Росії.

    Водночас, за даними ЗМІ, проект оборонного бюджету на 2022 рік включає виділення 300 млн доларів на військову допомогу Україні. Це на 50 млн більше, ніж вимагала адміністрація президента.

    Теги: США санкції Північний потік-2
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    США забрали з проєкту оборонного бюджету пункт про санкції щодо «Північного потоку-2»