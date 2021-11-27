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    «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації – ЗМІ

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    За інформацією видання Handelsblatt, газопровід за певних обставин може почати роботу раніше - «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації – ЗМІ
    За інформацією видання Handelsblatt, газопровід за певних обставин може почати роботу раніше
    Фото: martenscentre.eu

    За запуск без сертифікації загрожує штраф близько €1 млн

    Російський газопровід «Північний потік – 2» за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації. Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) зазначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько €1 млн. Про це повідомляє Handelsblatt.

    Джерела видання зазначили, що подібні приклади були в минулому. Наприклад, трубопроводи NEL і EGL 401 вводилися в експлуатацію до прийняття рішення про сертифікацію.

    Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятним, враховуючи що вартість всього проєкту «Північний потік – 2» становить близько €10 млн.

    «Враховуючи постійно високий рівень цін на газ, в оператора може виникнути спокуса швидко запустити трубопровід, тим більше, що це заощадить «Газпрому» транзитні збори за прохід газу через Україну», – йдеться в матеріалі.

    Нагадаємо, США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2». Також США зробили прогноз щодо термінів запуску «Північного потоку – 2».

    Нещодавно депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

    Як відомо, у середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку – 2».

    Тоді ж німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

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    Теги: газ штраф Північний потік-2
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    «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації – ЗМІ