«Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації – ЗМІ
За запуск без сертифікації загрожує штраф близько €1 млн
Російський газопровід «Північний потік – 2» за певних обставин може почати роботу, не чекаючи завершення процесу сертифікації. Німецьке федеральне мережеве агентство (BNA) зазначає, що при запуску без сертифікації загрожує штраф близько €1 млн. Про це повідомляє Handelsblatt.
Джерела видання зазначили, що подібні приклади були в минулому. Наприклад, трубопроводи NEL і EGL 401 вводилися в експлуатацію до прийняття рішення про сертифікацію.
Штраф за введення в експлуатацію газопроводу в Німеччині назвали прийнятним, враховуючи що вартість всього проєкту «Північний потік – 2» становить близько €10 млн.
«Враховуючи постійно високий рівень цін на газ, в оператора може виникнути спокуса швидко запустити трубопровід, тим більше, що це заощадить «Газпрому» транзитні збори за прохід газу через Україну», – йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2». Також США зробили прогноз щодо термінів запуску «Північного потоку – 2».
Нещодавно депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.
Як відомо, у середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку – 2».
Тоді ж німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».
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