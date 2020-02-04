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    Думки вголос

    «Доступні кредити»: підприємці почали отримувати кошти за надзвичайно низькими ставками

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    «Доступні кредити»: підприємці почали отримувати кошти за надзвичайно низькими ставками

    Програма вже працює у чотирьох банках-партнерах. Тож не гайте часу – заходьте на 5-7-9.gov.ua і починайте або розширюйте власний бізнес

    Як я й обіцяв, починаємо видавати доступні кредити малим підприємцям – за ставками, яких в Україні, напевне, й не бачили: 5, 7, 9%. Сьогодні побував у банку-партнері, щоб пересвідчитися на власні очі, як іде процес. Познайомився з підприємцем, який створює навчальні заклади майбутнього. Називаються «школи робототехніки», тобто сучасні, інноваційні комплекси для розвитку дітей. Для цього проекту він і прийшов отримати позику за нашою програмою «Доступні кредити». І він не єдиний: відучора в цьому банку шикуються черги підприємців. Хтось хоче будувати, хтось – обробляти дерево, а хтось відкриває ветеринарну клініку. Кажуть: ставки – для людей. Почути це було головним для мене. Сподіваюся, ця програма заохотить наш бізнес залишатися в Україні, а тих, хто виїхав, – повернутися додому.

    Я знаю, як важко було будувати бізнес в Україні. Раніше, коли йшлося про державу, і сам часто казав: аби не заважала. Тепер я можу впливати на ці процеси. Тепер держава не заважатиме, а допомагатиме. Зробимо все, щоб бізнес став одним із потужних локомотивів заможної України майбутнього.

    Програма вже працює у чотирьох банках-партнерах. Тож не гайте часу – заходьте на 5-7-9.gov.ua і починайте або розширюйте власний бізнес. Іноді ми мріємо про шанс змінити життя на краще. Можливо, цей шанс відкрився саме сьогодні і саме для вас.

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    Джерело: блог Володимира Зеленського

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    бізнес Володимир Зеленський
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