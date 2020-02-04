Коломойський продовжує шантажувати Зеленського

Сергій Лещенко Народний депутат 8 скликання

Сергій Лещенко

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Зображення: apostrophe.ua

Групи депутатів Коломойського в Раді влаштували саботаж президенту

Верховная Рада приняла в первом чтении поправки в Конституцию, которые предполагают сокращение депутатов до 300 и отмену мажоритарки, а также закрепление открытых списков.

Это голосование стало еще одним примером саботажа, который устроил Коломойский президенту Зеленскому. За поправки не голосовали депутаты группы Коломойского как в «Слуге народа» (Дубинский, Василевская-Смаглюк, Бужанский), так и в группе «За будущее» (Палица, Батенко, Константкевич). Из «Слуг народа» проголосовали только 197 депутатов.

Также голоса не дали фракции Порошенко, Тимошенко и Голос. Решение принято 236 голосами благодаря фракции Медведчука-Бойко «ОПЗЖ».

Малочисленное голосование связано не с сокращением Рады до 300 голосов - за это готовы голосовать все фракции, потому что такое решение нравится электорату.

Голоса не дали из-за сокращения мажоритарки, которая для многих депутатов - единственный способ попасть в Раду.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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