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    Думки вголос

    Коломойський продовжує шантажувати Зеленського

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Зображення: apostrophe.ua - Коломойський продовжує шантажувати Зеленського
    Зображення: apostrophe.ua

    Групи депутатів Коломойського в Раді влаштували саботаж президенту

    Мовою оригіналу

    Верховная Рада приняла в первом чтении поправки в Конституцию, которые предполагают сокращение депутатов до 300 и отмену мажоритарки, а также закрепление открытых списков.

    Это голосование стало еще одним примером саботажа, который устроил Коломойский президенту Зеленскому. За поправки не голосовали депутаты группы Коломойского как в «Слуге народа» (Дубинский, Василевская-Смаглюк, Бужанский), так и в группе «За будущее» (Палица, Батенко, Константкевич). Из «Слуг народа» проголосовали только 197 депутатов.

    Также голоса не дали фракции Порошенко, Тимошенко и Голос. Решение принято 236 голосами благодаря фракции Медведчука-Бойко «ОПЗЖ».

    Малочисленное голосование связано не с сокращением Рады до 300 голосов - за это готовы голосовать все фракции, потому что такое решение нравится электорату.

    Голоса не дали из-за сокращения мажоритарки, которая для многих депутатов - единственный способ попасть в Раду.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський Верховна Рада Володимир Зеленський партія Слуга народу
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