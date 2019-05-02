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    Думки вголос

    Про спільне між Україною та Росією

    • Володимир Зеленський

      Новообраний президент України

    • Розсилка
    З &laquo;общего&raquo; з Росією у нас залишилося тільки одне &ndash; це державний кордон - Про спільне між Україною та Росією
    З «общего» з Росією у нас залишилося тільки одне – це державний кордон

    Після будь-якого «до побачення» неодмінно настає «добрий день»

    Довго думав стосовно «много общего» між Україною та Росією. 

    Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон.

    2295 кілометрів і 400 метрів «общего». 
    І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути. 
    Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки «общего».
    А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. 
    І «братськими» такі відносини точно називати не можна.

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    Тепер від «общего» до «частного».
    Стосовно шоу, яке анонсував російський федеральний канал. 
    Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним Президентом України. 
    Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії.

    Від «частного» до «публичного».

    Тішить, що російські політики освоїли новий для себе жанр – спілкування зі мною в публічному просторі. 
    Адже Інтернет, як відомо, все пам’ятає, і цю дискусію фіксуватимуть мільйони людей в усьому світі. 
    Тож запрошую у світ відкритості та публічності.
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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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