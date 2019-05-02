Про спільне між Україною та Росією
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Розсилка
Після будь-якого «до побачення» неодмінно настає «добрий день»
Довго думав стосовно «много общего» між Україною та Росією.
Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон.
2295 кілометрів і 400 метрів «общего».
І контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути.
Тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки «общего».
А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами.
І «братськими» такі відносини точно називати не можна.
Тепер від «общего» до «частного».
Стосовно шоу, яке анонсував російський федеральний канал.
Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним Президентом України.
Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії.
Від «частного» до «публичного».
Тішить, що російські політики освоїли новий для себе жанр – спілкування зі мною в публічному просторі.
Адже Інтернет, як відомо, все пам’ятає, і цю дискусію фіксуватимуть мільйони людей в усьому світі.
Тож запрошую у світ відкритості та публічності.
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