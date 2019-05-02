Зеленський не побачив «много общего» між Україною та Росією



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За словами Зеленського, з «общего» в України з Росією «залишилося тільки одне – це державний кордон»

Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна повернути Україні «контроль за кожним міліметром кордону з українського боку».

Про це 2 травня він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Після будь-якого «до побачення» неодмінно настає «добрий день». Довго думав стосовно «много общего» між Україною та Росією. Реальність така, що сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з «общего» у нас залишилося тільки одне – це державний кордон. 2295 кілометрів і 400 метрів «общего», - зазначив Зеленський.

Він заявив, що «контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути», і «тільки тоді ми зможемо продовжити пошуки «общего».

«А заборона експорту нафтопродуктів, відкриття пунктів видачі паспортів мешканцям окупованих територій, утримання українців у полоні ні на йоту не наближає врегулювання відносин між нашими країнами. І «братськими» такі відносини точно називати не можна», - підкреслив Зеленський.

Також він прокоментував «шоу, яке анонсував російський федеральний канал».

«Хочу нагадати, що саме участь у телешоу зробила мене популярним в Україні і врешті-решт допомогла стати обраним президентом України. Ефір цього шоу, знятого багато років тому, на мій погляд, має дивний вигляд – у мене немає амбіцій зробити політичну кар’єру в Росії», - зауважив Зеленський.

«Тішить, що російські політики освоїли новий для себе жанр – спілкування зі мною в публічному просторі. Адже Інтернет, як відомо, все пам’ятає, і цю дискусію фіксуватимуть мільйони людей в усьому світі. Тож запрошую у світ відкритості та публічності», - додав він.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.