Що робити з російськими паспортами українців?

Богдан Петренко Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

Богдан Петренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми переможемо. Якщо гратимемо за своїми правилами. А не розпускатимемо нюні і відмовлятимемось від Донбасу чи Криму

Позбавити українського громадянства – ледь не єдина відповідь на роздачу російських паспортів на Донбасі. Відповідь, яка більш-менш знаходить підтримку в суспільстві.

Але, відібрати громадянство – це крок викликаний бажанням покарати. І крок передбачуваний. Фактично це емоційна відповідь на довгострокову раціональну гру Кремля. Ми граємо за правилами противника і передбачувано для нього. А тому граємо йому на руку.

Мета Росії – отримати слабку Україну, якою легко маніпулювати. Шлях до цього – перетворення війни на Сході України в громадянську. Це коли ми визнаємо, що в окупації уже нікого не лишилось з проукраїнськими поглядами. Коли ми заявляємо, що позбавимо їх усіх українського громадянства. Коли ми демонструємо ненависть до них, а не до тих, хто дійсно розпочав війну. І це – перший крок до того, щоб визнати втрату Донбасу. Визнати те, що ми програли війну за нього. І визнати те, що війна на Сході - громадська.

А тепер повернемось до паспортів. Коли ми говоримо про те, щоб позбавляти громадянства тих, хто отримує російський паспорт, ми протистоїмо наслідкам, а не причинам. Це як позиція ящірки, яка у випадку небезпеки відкидає хвоста. Відмінність лише у тому, що суспільство – не ящірка. Інший Донбас у нас не виросте. Та і кремлівському хижаку потрібен не просто Донбас з Кримом. Йому потрібна вся Україна. Тому невідомо, що наступне за Донбасом нам доведеться добровільно ампутувати – підігруючи стратегії Росії.

Тому треба бути раціональним і діяти всупереч сподіванням.

Перше. Формування недовіри у росіян щодо українців з Донбасу. Лінія розколу має лежати не по лінії фронту, а по лінії українського кордону. Тому кожен росіянин повинен розуміти, що паспорти для жителів ДНР і ЛНР – це тиск і на ринок праці (збиватимуть зарплати), і на пенсійний фонд (не важливо як воно буде насправді – а підвищення пенсійного віку зараз якраз «горить» росіянам).

Друге. Підігрування теми українських паспортів для самих жителів ОРДЛО. Мовляв їдьте і отримуйте пенсії в Росії. Проблема у тому, що ніяких пенсій їм не світить (не вірите – спитайте у абхазьких пенсіонерів, які мають російські паспорти). Але коли відчуваєш, що тебе кидають на своєму досвіді, то це гостріше сприймаєш. Тому – треба пришвидшити розчарування в РФ серед людей в окупації – особливо у тих, хто ще вірить у «братську» Росію.

Третє – працювати з сателітами РФ, яким вона колись пообіцяла паспорти та так і не дала (привіт, Абхазія, Придністров’я та Південна Осетія). Чому українцям так, а їм ні? – питання яке знизить довіру до Росії і там.

Четверте. Паспорти – це «тєма» Суркова. Тому необхідно штучно підігрувати його «впливовості». Зокрема, знову агітувати за відновлення діяльності формату «Сурков-Волкер». Можете не сумніватись, що зростання ролі Сукова не дуже сподобається іншим баштам Кремля. І конкуренти з боку ФСБ швидко потоплять і його, і його ідею з паспортами.

Ми переможемо. Якщо гратимемо за своїми правилами. А не розпускатимемо нюні і відмовлятимемось від Донбасу чи Криму.

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