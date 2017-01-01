Чому Москва 25 років поспіль намагається прибрати Патріарха Філарета
- Сьогодні, 18:10
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Розсилка
Будемо єдиними - різними, як люди, але об‘єднаними і непорушними як Церква - буде благо всім
Нехай знають друзі і недруги:
Скільки Бог дасть сил і можливості - буду стояти на перешкоді усім, хто хоче під будь-якими гаслами перетворити Помісну УПЦ, Київський Патріархат, на клон «УАПЦ»: на маргінальну релігійну організацію без рельного впливу на суспільство, очолювану «патріотами», що тішать свої амбіції, водночас інфільтровану людьми, залежними від Москви.
Чому МП і Кремль так наполегливо 25 років поспіль намагаються прибрати Патріарха Філарета від церковного керівництва в Україні? Під будь-якими гаслами, за різними сценаріями, різними руками, як ззовні - так і зсередини?
Бо там добре розуміють, що Патріарх Філарет дуже ефективно не лише перешкоджає маргіналізації УПЦ КП, але і розширює її авторитет і вплив. Крок за кроком він будує живу і діяльну СТРУКТУРУ. Щоби коли Бог покличе його до Себе - Церква далі продовжила зростання, а не перетворилася на отаманщину в стилі «УАПЦ-2».
Бо Україні потрібна справжня Помісна Церква. Натомість Москві треба, особливо у світлі нинішньої агресії, щоби на місці Київського Патріархату був конгломерат ворогуючих «патріархів» та бажаючих будь-що ними стати.
І вона таких союзників та «корисних ідіотів» шукає. Безперервно і наполегливо. Щоразу помиляючись у розрахунках, ставлячи на тих, хто має амбіції, але не має - і не може для такого шляху мати! - реальної підтримки в Церкві.
Але щоразу наново починаючи свої пошуки.
Я бачив і бачу ці потуги.
Тому хотів би нагадати, особливо тим, хто спокушається, історію тих, хто у минулому заради задоволення власних амбіцій був готовий на будь-які альянси та авантюри (як от Масендич або Юрчик) - жоден з таких не досяг успіху.
Я в цілому досить добре бачу, хто і як роками намагається «поховати Євстратія» - бо Євстратій і сам не грає в такі ігри, й іншим перешкоджає, як може. І якби я хотів «спокійного життя» - я би сидів тихенько, щоби не наживати собі ворогів.
Але мені не потрібен спокій, бо це ознака того, що ворогам ти не заважаєш робити їхню злу справу.
Зрештою, особисто для мене немає і ворогів - але ворожих справ проти єдності Київського Патріархату, мотивованих виключно незадоволеними амбіціями «порулити», я не буду толерувати. Від кого б вони не виходили.
Свідомий того, що з часом ненависть до мене через таку позицію та спроби знищити мене будуть лише посилюватися. Але маю надію на Бога. І на підтримку всіх тих, хто зберігає здоровий глузд та справді бажає добра Церкві, а не просто хоче «рулити» нею.
Будемо єдиними - різними, як люди, але об‘єднаними і непорушними як Церква - буде благо всім. А хто вважає, що єдністю можна пожертвувати заради задоволення амбіцій - програЄ і прогрАє.
Dixi.
Джерело: блог Єпископа Євстратія