  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єпископ Євстратій (Зоря)

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Філарет свій авторитет обміняв на сумнівну перспективу «керувати до смерті і померти Патріархом»

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    Не публічно старець казав ще взимку: &laquo;Слухайте мене до смерті. А як помру - робіть, що хочете&raquo; - Філарет свій авторитет обміняв на сумнівну перспективу «керувати до смерті і померти Патріархом»
    Не публічно старець казав ще взимку: «Слухайте мене до смерті. А як помру - робіть, що хочете»

    Замість подальших коментарів з душі лине одне: Господи, помилуй!

    Протягом дня кілька разів починав писати свою реакцію на заяву та звернення. Бо не можу просто промовчати.

    Хотів і навести аргументи для спростування, і докладніше розповісти про те, яку роль настоятель Володимирського собору прот. Борис Табачек відіграв у задурюванні Патріарха (якраз рівно два роки тому) примарою «зняття анафеми», щоби втягнути його в московську аферу. Бо те саме він робить і зараз, і дуже ймовірно - з тими самими «партнерами».

    Але потім стирав написане - не лежить душа 100500-й раз пояснювати очевидне, і все тут... Бо все всім і так зрозуміло. Нічого нового не було сказано чи написано - тож і повторюватися в контраргументах є зайвим.

    Тільки прикро і гірко дивитися, як 90-літній старець залишки свого авторитету і слави імені «Київський Патріархат» підкидає у тліюче вогнище особистих амбіцій «керувати до смерті».

    А що буде потім - то «Бог потурбується», бо ЖОДНОЇ логічної перспективи майбутнього після себе для окремого існування обмеженого кола своїх послідовників - старець не здатен окреслити.

    Підзвітний кремлівській владі митрополит з РФ очолить «Київський Патріархат»? Чи осуджений за шахрайство «єпископ»? І вони «збудують таку велику Церкву, що з нею не зможуть не рахуватися»? Чи все ще жевріють сподівання, що «ПЦУ розвалиться і я залучу до себе архієреїв перспективою, що вони можуть стати Патріархом»? (практично дослівна цитата)

    Не публічно старець казав ще взимку: «Слухайте мене до смерті. А як помру - робіть, що хочете». Отже, йому насправді здається вже байдуже, хто очолить і що збудує. Головне - «я був, є і помру Патріархом». А що буде потім - ваші проблеми.

    Як говорив містер Мілтон, герой роману Ендрю Найдермана «Адвокат диявола» і одноіменної стрічки: «Безперечно, марнославство - мій найбільш улюблений з гріхів».

    Тож 

    Господи, помилуй!
    Господи, помилуй!

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Філарет релігія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Георгій Кунадзе
    Георгій Кунадзе

    Російський дипломат

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ