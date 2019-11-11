Філарет свій авторитет обміняв на сумнівну перспективу «керувати до смерті і померти Патріархом»

Не публічно старець казав ще взимку: «Слухайте мене до смерті. А як помру - робіть, що хочете»

Замість подальших коментарів з душі лине одне: Господи, помилуй!

Протягом дня кілька разів починав писати свою реакцію на заяву та звернення. Бо не можу просто промовчати.

Хотів і навести аргументи для спростування, і докладніше розповісти про те, яку роль настоятель Володимирського собору прот. Борис Табачек відіграв у задурюванні Патріарха (якраз рівно два роки тому) примарою «зняття анафеми», щоби втягнути його в московську аферу. Бо те саме він робить і зараз, і дуже ймовірно - з тими самими «партнерами».

Але потім стирав написане - не лежить душа 100500-й раз пояснювати очевидне, і все тут... Бо все всім і так зрозуміло. Нічого нового не було сказано чи написано - тож і повторюватися в контраргументах є зайвим.

Тільки прикро і гірко дивитися, як 90-літній старець залишки свого авторитету і слави імені «Київський Патріархат» підкидає у тліюче вогнище особистих амбіцій «керувати до смерті». А що буде потім - то «Бог потурбується», бо ЖОДНОЇ логічної перспективи майбутнього після себе для окремого існування обмеженого кола своїх послідовників - старець не здатен окреслити. Підзвітний кремлівській владі митрополит з РФ очолить «Київський Патріархат»? Чи осуджений за шахрайство «єпископ»? І вони «збудують таку велику Церкву, що з нею не зможуть не рахуватися»? Чи все ще жевріють сподівання, що «ПЦУ розвалиться і я залучу до себе архієреїв перспективою, що вони можуть стати Патріархом»? (практично дослівна цитата) Не публічно старець казав ще взимку: «Слухайте мене до смерті. А як помру - робіть, що хочете». Отже, йому насправді здається вже байдуже, хто очолить і що збудує. Головне - «я був, є і помру Патріархом». А що буде потім - ваші проблеми. Як говорив містер Мілтон, герой роману Ендрю Найдермана «Адвокат диявола» і одноіменної стрічки: «Безперечно, марнославство - мій найбільш улюблений з гріхів». Тож Господи, помилуй!

Господи, помилуй!

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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