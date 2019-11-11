Про релігію.

Щонеділі в церкві поруч з моїм будинком б‘ють дзвони. Щонеділі о дев‘ятій ранку я вимушено прокидаюсь, тому що православні перкусіоністи, яким чхати на закони і санітарні норми допустимого шуму, так вирішили.

Завдяки цим бородатим мудакам я, дружина і син сьогодні житимемо з головним болем, притому, що мені потрібно працювати, дружині - вчитися, малому - репетирувати і вчитися.

А тепер увага - питання богословам. Я живу поруч не лише з православною церквою, а й з католицьким костелом, але будить мене по неділях саме православна церква. Чому так? Чому юдеї, язичники, телеміти, кришнаїти і баптисти не заважають мені, проте найгуманніші в світі православні християни роблять усе, щоб зіпсувати людям неділю. Навіть сатаністи чемно і тихо справляють свої меси на цвинтарях, не заважаючи нікому і не ґвалтуючи нікого примусовою благодаттю.

Церква святої мігрені, схаменися.