«Наші котики»: як живуть унікальні тигри у Бердянську (відео)
Загалом, у світі 300 амурських тигрів та 2 000 бенгальських
Білі бенгальські тигри – у дикій природі народжуються раз на 10 тисяч випадків, каже працівниця бердянського зоопарку Аліна Голованова.
Саме в цьому закладі проживають блакитноокі білі бенгальські тигри з ледь помітними смужками та амурські тигри з карими очима. Вони – символи наступного року, повідомляє Суспільне.
Пара бенгальських тигрів Азіра та Француз цьогоріч, 12 квітня, стали батьками вп'яте. У них народилося двоє кошенят – дівчинка та хлопчик, які нині важать по 100 кілограмів. Разом із матір’ю тигренята житимуть до трьох років.
«Усі великі кішки, вони ліниві. Активності, особливо, не спостерігається. Вони грайливі, але агресії у них немає вони дуже полюбляють дощ. До речі, великі калюжі, коли намиває, вони купаються та хлюпаються», – каже Аліна Голованова.
Загалом, у світі 300 амурських тигрів та 2 000 бенгальських. З них у неволі живуть 130 тварин. Зокрема, в бердянському зоопарку шість бенгальських тигрів та один амурський, або уссурійський, розповідає власник та директор зоопарку Ігор Кальченко.
Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.
Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.
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