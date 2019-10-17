  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кирила заявили, що РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ

    • Розсилка
    Синод Російської православної церкви зібрався у Москві 17 жовтня - У Кирила заявили, що РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ
    Синод Російської православної церкви зібрався у Москві 17 жовтня

    Російська церква обурена через рішення Грецької православної церкви щодо України

    Російська православна церква розірве відносини з архієреями Елладської православної церкви, які вступлять в спілкування з нібито «українськими розкольниками». Про це заявив голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ московського патріархату Володимир Легойда.

    «Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань», — сказав він.

    Про це він заявив представникам ЗМІ після засідання Синоду Російської православної церкви (РПЦ) в четвер.

    На сторінці РПЦ також опубліковано рішення Синоду. Зокрема в ньому йдеться, що Синод Російської православної церкви уповноважує Патріарха Московського Кирила «припинити поминання імені Блаженнішого Архієпископа Афінського і всієї Еллади в диптихах в разі, якщо Предстоятель Елладської церкви почне за богослужіннями поминати главу однієї з українських розкольницьких угруповань або зробить інші дії, що свідчать про визнання українського церковного розколу».

    Раніше стало відомо, що 17 жовтня в Москві відкрилося позачергове надзвичайне засідання священного синоду Російської православної церкви. Від нього чекали рішень, що визначають ставлення Російської церкви з приводу позиції Елладської церкви, яка прийняла рішення про підтримку прав Константинопольського патріархату нібито «втручатися в долю чужих канонічних територій».

    На думку московського патрірха Кирила повна відповідальність за збереження православної єдності, і настільки ж повна «відповідальність перед нашими віруючими людьми, нашим духовенством і єпископатом», ось дві умови, які, на його думку, необхідні для правильного вирішення питань, що виникли в зв’язку з ситуацією навколо України і Константинопольського патріахату.

    Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

    До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.

     

    Росія церква Греція РПЦ Українська православна церква релігія православна церква Україна Вселенський патріарх Варфоломій томос автокефалія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ