У Кирила заявили, що РПЦ розірве відносини з Елладською православною церквою через визнання ПЦУ



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Синод Російської православної церкви зібрався у Москві 17 жовтня

Російська церква обурена через рішення Грецької православної церкви щодо України

Російська православна церква розірве відносини з архієреями Елладської православної церкви, які вступлять в спілкування з нібито «українськими розкольниками». Про це заявив голова Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ московського патріархату Володимир Легойда.

«Припиняємо молитовне і євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступлять в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань», — сказав він.

Про це він заявив представникам ЗМІ після засідання Синоду Російської православної церкви (РПЦ) в четвер.

На сторінці РПЦ також опубліковано рішення Синоду. Зокрема в ньому йдеться, що Синод Російської православної церкви уповноважує Патріарха Московського Кирила «припинити поминання імені Блаженнішого Архієпископа Афінського і всієї Еллади в диптихах в разі, якщо Предстоятель Елладської церкви почне за богослужіннями поминати главу однієї з українських розкольницьких угруповань або зробить інші дії, що свідчать про визнання українського церковного розколу».

Раніше стало відомо, що 17 жовтня в Москві відкрилося позачергове надзвичайне засідання священного синоду Російської православної церкви. Від нього чекали рішень, що визначають ставлення Російської церкви з приводу позиції Елладської церкви, яка прийняла рішення про підтримку прав Константинопольського патріархату нібито «втручатися в долю чужих канонічних територій».

На думку московського патрірха Кирила повна відповідальність за збереження православної єдності, і настільки ж повна «відповідальність перед нашими віруючими людьми, нашим духовенством і єпископатом», ось дві умови, які, на його думку, необхідні для правильного вирішення питань, що виникли в зв’язку з ситуацією навколо України і Константинопольського патріахату.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.