Апеляційний суд Вінниці задовольнив апеляцію чиновника, який переводив громади в ПЦУ



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Керівник управління Вінницької ОДА у справах релігій Ігорь Салецький в залі суду Фото: vezha.vn.ua

Селецького звинувачували в тому, що він зареєстрував перехід релігійних громад до Православної церкви України з порушенням закону

Сьогодні, 18 жовтня, у Вінницькому апеляційному суді визнали недійсним рішення міського суду, згідно з яким Ігоря Салецького відсторонили від виконання обов’язків начальника Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА. Про це повідомили на сторінках Вінницького інформаційного порталу Vежа.

Селецького звинувачували в тому, що він зареєстрував перехід релігійних громад в Ямпільському районі та в Луці-Мелешківській з Російської православної церкви до Православної церкви України з порушенням закону. Перше судове засідання відбулось 4 жовтня у Вінницькому міському суді. Тоді сторона обвинувачення вимагала тимчасового відсторонення Ігоря Салецького з його посади. Втім, засідання перенесли, оскільки в обвинуваченого не було адвоката. Вже 10 жовтня міський суд задовольнив клопотання слідчої Світлани Воронюк і відсторонив Салецького від виконання обов’язків на два місяці. Рішення мотивувалось тим, що начальник управління може впливати на свідків та знищити важливі документи.

«Я вважаю, що не було підстав для задоволення клопотання слідчої, оскільки зазначені в ньому ризики нічим не підтверджені. Щодо ризику відносно знищення документів: у процесі досудового розслідування слідчі вилучили за місцем роботи мого клієнта всі необхідні для слідства документи. Наразі вони перебувають в матеріалах кримінального провадження», – зазначила адвокатка Тетяна Кашпрук.

Вона також спростувала інші, зазначені в клопотанні потенційні ризики. Зокрема, за її словами, ризик «продовження протиправної діяльності» безпідставний, оскільки її клієнт раніше не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності, а ризик «впливу на свідків» нічим не підтверджений.

«Хочу зазначити, що мого клієнта звинувачують у скоєнні злочину невеликої тяжкості. Відсторонення від посади, відповідно до норм КПК, може застосовуватись тільки до злочинів середньої тяжкості. Також, в ході судового розгляду в суді першої інстанції (Вінницький міський суд – авт.) слідчою було подано доповнення до клопотання. Дане доповнення сторона захисту не отримала. Там викладені нові мотиви та нові доводи, до яких сторона захисту не була готова, це порушення права на захист. Вважаю, що в даному випадку суд мав надати час на підготовку», – розповіла Тетяна Кашпрук.

Доповнюючи виступ своєї захисниці, Ігор Салецький зазначив, що всі документи, які стосуються цієї справи і які він, ніби-то, міг знищити, відскановані і є у вільному доступі в Єдиному реєстрі юридичних осіб, а також в ухвалах Вінницького окружного адміністративного суду та Сьомого апеляційного адміністративного суду. До останніх двох судових інстанцій раніше звертались члени релігійних громад щодо визнання дій Управління у справах національностей та релігій Вінницької ОДА неправомірними.

Після виступу сторони захисту слово дали прокурору, який виступив із запереченням проти задоволення апеляційної скарги.

Після близько 20 хвилин у нарадчій кімнаті судді ухвалили задовольнити апеляційну скаргу. Відтак, ухвалу міського суду про відсторонення Салецького від виконання обов’язків скасували, а своєю новою ухвалою апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання слідчої Воронюк. Оскарженню ухвала не підлягає.

Зазначимо, що 17 жовтня відсторонений судом від посади керівник управління Вінницької ОДА у справах релігій Ігор Салецький поскаржився міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову на «упередженість» його підлеглих. Чиновник заявив, що всі його дії абсолютно законні, а Головне управління національної поліції України у Вінницькій області діяло упереджено, коли порушило проти нього кримінальну справу.

«Насторожує той факт, що розгляд поліцією Вінниччини заяв з боку представників ПЦУ щодо провокаційних дій священиків і віруючих УПЦ (у єдності з Московським патріархатом), фактів побиття ними і недопуску до храмів членів релігійних громад ПЦУ списуються у справу, – звернувся Салецький до Авакова. – Такі дії мають ознаки системності та упередженості і можуть кваліфікуватися як пряма і непряма підтримка конкретної релігійної організації УПЦ (у єдності з Московським патріархатом)».