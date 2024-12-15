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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Спали ФСБшника». СБУ ламає російську схему вербування підлітків

glavcom.ua
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«Більшість паліїв і навідників – зелені підлітки, які спокушаються на легкий заробіток»
фото з відкритих джерел

Днями СБУ запустила чатбот «Спали ФСБшника»

На початку два факти. Факт перший. СБУ затримає 100% паліїв вiйськових авто. Факт другий. Більшість паліїв – молоді люді, часто ще неповнолітні, яких завербували через «Телеграм».

Схема вербування, яку розповідають більшості паліїв і навідників, схожа. Російський куратор обіцяє великі гроші, а потім кидає. Але тих, хто почав, беруть на гачок, погрожуючи викриттям. Росіяни розказують, що за роботу на них загрожує лише умовний термін за хуліганство. Хоча насправді за подібні злочини світить реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення.

Днями СБУ запустила чатбот «Спали ФСБшника», який дасть можливість людям допомагати виявляти вербувальників.

Як на мене, мова йде про дуже своєчасне технологічне рішення. Адже росіяни зробили ставку на цей проект і кидають величезні ресурси на вербовку українських підлітків. Це серйозна загрозу для нашої внутрішньої безпеки. Подібною вербовкою реально займаються тисячі російських спеців. А вартість врятованої спецслужбою техніки давно обраховується у десятках мільйонів доларів. Тепер молодь матиме можливість оперативно повідомляти про спроби вербувальників, а СБУ ламає саму схему російського вербування.

Ще один важливий аспект – за допомогою чатботу Служба зможе не тільки виявляти тих, хто працює на росіян і їх кураторів, але і займатись профілактикою таких злочинів.

Більшість паліїв і навідників – зелені підлітки, які спокушаються на легкий заробіток. На початку вони не розуміють наслідки своїх дій, а потрапивши у пастку, вже не знають як зупинитись. Тепер принаймні матимуть змогу виправити свою помилку. Якщо правильно донести до них інформацію, то вибір між тим аби гарантовано сісти на 10 років, чи «спалити» свого фсбешного куратора, буде очевидний.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: гроші молодь росіяни СБУ окупанти війна вербовка

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