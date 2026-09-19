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Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Четверо бійців «Шквалу» змусили здатися близько 30 окупантів. Серед полонених був двійник Пригожина
Штурмовиків «Шквалу» розповідають, як полонили 30 окупантів
фото: скріншот із відео

Серед полонених були росіяни з різних регіонів – зокрема Якутії, Уралу та Підмосков'я

На Запорізькому напрямку росіяни спробували пролізти в тил ЗСУ через газову трубу довжиною 26 кілометрів. Окупанти повзли під землею по п’ять-шість діб на електросамокатах і дитячих машинках, але вилізли просто під стволи штурмовиків «Шквалу» з полку «Арей». Двоє бійців, Танчик та Карась, які до війни провели 20 років у в'язниці, понад 40 днів тримали цю ділянку: підривали виходи з тунелю гранатами, зачищали посадки та відбивали накати. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео проєкту Ukrainian Witness.

Так, четверо бійців «Шквалу» змусили здатися тридцятьох окупантів, які вважали, що проти них діє значно більша група. Російські військові отримували команди від свого куратора. Українські дрони фіксували переміщення окупантів, після чого між сторонами почався бій.

У певний момент четверо українських військових опинилися приблизно за 50 метрів від групи росіян.

«Вони просто не очікували, що нас четверо. Ми так розтягнулися і йшли. Вони думали, що на нас там група велика суне», – розповів один із штурмовиків «Шквалу».

Під час зачистки українські військові знаходили окупантів, які ховалися в кущах та бліндажах. Частину росіян брали в полон після того, як ті погоджувалися здатися.

Серед полонених був чоловік, схожий на колишнього керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. Окупант мав поранення, у нього були травмовані пальці. Він навіть пропонував українським військовим гроші. Мовляв, я заплачу, і піду собі. Однак «Пригожина», звісно ж, ніхто не мав наміру відпускати. За словами бійця, саме його та ще кількох росіян українці згодом вивели з посадки.

Військовий також розповів, що серед полонених були росіяни з різних регіонів – зокрема Якутії, Уралу та Підмосков'я. Один із них, за його словами, раніше відбував тривалий тюремний термін, після чого опинився на війні проти України.

За словами бійця «Шквалу», у росіян були при собі українські гривні, бо дехто з них воював у Херсоні та на інших окупованих територіях. Також вони мали карти з позначеними українськими позиціями. На телефонах деяких окупантів також зберігалися відео, зроблені з дронів, на яких були видимі українські позиції.

Попри це, російська група не виконала поставленого завдання і в результаті частина її бійців потрапила в полон.

Раніше мати та сестра російського окупанта Михайла Медведя приїхали до України, щоб особисто зустрітися з ним у таборі для військовополонених. Жінки зізналися, що очікували побачити значно гірші умови. 

Також на Запорізькому напрямку українські командири зрозуміли, що бійці на позиції потрапили в полон, за дивними відповідями по радіозв’язку.

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Теги: Євген Пригожин росіяни відео військові українці полон гроші окупанти

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