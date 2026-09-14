«Чиста російська диверсія». Кривонос висловився про шахрайські колцентри

Директор НАБУ пояснив, що колцентри спрямовують свою діяльність проти європейців

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос припустив, що діяльність шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії. Про це він заявив під час брифінгу 14 вересня, повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Кривоноса, до роботи таких колцентрів залучені десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. Водночас директор НАБУ звернув увагу, що їхня робота спрямована проти громадян європейських країн, а не Росії.

«Я вважаю, що історія з колцентрами – це може бути частина російської диверсії. Тому що, що відбувається? Колцентри, до роботи в яких залучено десятки тисяч молодих людей, які фактично займаються шахрайською діяльністю. І працюють вони проти європейських партнерів, а не проти русні. То як це називається? Чиста російська диверсія», – заявив Кривонос.

Директор НАБУ також заявив, що частина правоохоронної системи є корумпованою та залученою до кришування діяльності шахрайських колцентрів.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Слідство стверджує, що учасники організації кришували мережу шахрайських колцентрів та легалізовували майно.

Раніше «Главком» також розповідав про роботу шахрайських колцентрів зсередини. Журналіст видання встиг попрацювати тиждень в одному з таких «офісів» та з'ясував, як організована схема виманювання грошей. Зокрема, колцентри орієнтуються на громадян європейських країн. Після посилення боротьби з ними частина «офісів» почала переводити працівників на дистанційну роботу або розглядати переїзд за кордон.

Шахрайські колцентри в Україні почали змінювати формат роботи, аби ускладнити їх викриття правоохоронцями. Замість великих офісів, у яких могли одночасно працювати близько 50–60 людей, організатори дедалі частіше розміщують працівників невеликими групами у квартирах. В одному такому приміщенні можуть працювати лише три-п'ять осіб. Про зміну тактики шахрайських колцентрів розповіли під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.